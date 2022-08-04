Война Китая и США не может быть не ядерной, – эксперт сказал, почему Пекину не до этого

Между США и Китаем возник конфликт из-за Тайваня, обострение произошло во время визита на остров Нэнси Пелоси. Эксперты считают, что если Китай и США начнут войну между собой, то вполне возможно, что кто-то использует ядерное оружие.

Об этом 24 каналу рассказал консультант Института стратегических исследований Иван Ус. Он считает, что если такая война возникнет, она отвлечет от войны в Украине.

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Он подчеркнул, что если начнётся война между США и Китаем, а она не может быть не ядерной, то основное внимание мира будет именно к этому противостоянию.

Тогда уровень помощи Украине уже не будет столь значительным. Именно поэтому в России за день до визита Пелоси в Тайвань появилась поддержка Китая. В России была большая надежда, что что-то начнется и мир сконцентрируется на этом конфликте,

– заверил Иван Усс.

Почему Китаю не до войны

Но, по его словам, Китай объективно оценил ситуацию и понял, что в этой сложной экономической ситуации, в которой он оказался, ему точно не до войны с США.

"Поэтому Китай решил совершить "красивый ход" – никакого сбития самолета не было, но он объявил военные учения. Этим Китай продемонстрировал, что он не готов идти на это обострение из США", – подытожил эксперт.

Могут ли США и Китай применить ядерное оружие

Соединенные Штаты Америки сохраняют ядерный потенциал, чтобы сдерживать нападения других стран. В Вашингтоне заявили, что могут применить ядерное оружие только при чрезвычайных обстоятельствах.

В частности, Блинкен сказал, что это может произойти, когда речь пойдет о защите жизненно важных интересов страны, союзников и партнеров.

В то же время Китай заявил, что придерживается стратегии самообороны в этой сфере. Поэтому страна обязуется никогда не применять первой ядерное оружие ни при каких обстоятельствах. Там добавили, что США "должны вывести свое ядерное оружие из Европы и не размещать его в других странах мира".

Интересно, что недавно российский президент Владимир Путин заявил, что ядерная война никогда не должна быть развязана. Он подчеркнул, что в ядерной войне не может быть победителей.

Генсек ООН предупредил, что мир находится в шаге от ядерного уничтожения.

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