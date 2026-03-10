Бывший член парламента НАТО Петр Кульпа в разговоре с 24 Каналом объяснил, каких действий можно ожидать от нового иранского лидера. Также он предположил, как эти все события могут повлиять на разработку ядерного оружия Тегераном.

К теме Кто в будущем будет руководить Ираном: Трамп высказал мнение

Как Трамп может консолидировать иранское общество?

Кульпа заметил, что лидером Ирана избран человек, который из-за ракетного удара США потерял свою мать, отца, жену, дочь. И именно поэтому его, вероятно, и был избран на эту высокую должность, ведь этот человек гарантированно не пойдет ни на какие компромиссы и соглашения с США. А будет вести борьбу за принципиальное сохранение Ирана и действующего режима.

Именно этот посыл, по его мнению, консолидирует людей, потому что не только в Иране люди сочувствуют потере, кем бы ни был человек.

Обратите внимание! Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи может стать еще более жестким руководителем, чем его отец Али Хаменеи. В конце концов, иранский режим может не только не ослабнуть, но и окрепнуть. И война может закончиться установлением "младшей и более сильной версии" власти в Тегеране.

"Кроме того, режим в Иране – это система НКВД плюс религия. Это спецслужба, это система, а личности здесь второстепенные, потому что люди, служащие системе, воспринимают смерть как шанс попасть на небеса", – пояснил экс-член парламента НАТО.

Эти люди, как заметил он, видят пример лидера, который не боялся, не прятался, а сидел и ждал удара. Это проявление того, как сильно он верит в то, что попадет на небеса, и это свидетельствует о том, что он является государственным лидером, который не имеет страха перед врагом.

Я общался со своим другом из Ирана, он является оппозиционером к действующему режиму, который ненавидит. Однако он считает, если в стране удастся установить новый режим, то Иран превратится в колонию, потеряет честь, самоуважение. И такая позиция сплачивает иранцев,

– подчеркнул Петр Кульпа.

Также он обратил внимание на очень важный момент. Иран владел ураном, необходимым для того, чтобы сделать несколько ядерных боеголовок. Однако идеология страны предусматривала отказ от ядерного оружия. Потому что иранцы верили в то, что имея возможность создать его, но не делая этого, будут иметь переговорную позицию, которая позволит им договариваться и обезопасит их.

Однако эта ядерная доктрина оказалась ошибочной. Поэтому в момент, когда Дональд Трамп будет вынужден приостановить войну, а это вопрос времени, Иран создаст ядерные боеголовки,

– предположил он.

После этого, по мнению Кульпы, изменится архитектура безопасности всего Ближнего Востока с потрясениями для Соединенных Штатов, Израиля и других стран. Именно таковы могут быть последствия политики Трампа.

Какие последние заявления иранских властей?