Колишній член парламенту НАТО Пьотр Кульпа у розмові з 24 Каналом пояснив, яких дій можна очікувати від нового іранського лідера. Також він припустив, як ці всі події можуть вплинути на розробку ядерної зброї Тегераном.

До теми Хто у майбутньому керуватиме Іраном: Трамп висловив думку

Як Трамп може консолідувати іранське суспільство?

Кульпа зауважив, що лідером Ірану обрано людину, яка через ракетний удар США втратила свою матір, батька, дружину, доньку. І саме через це його, імовірно, і було обрано на цю високу посаду, адже ця людина гарантовано не піде на жодні компроміси та угоді зі США. А буде вести боротьбу за принципове збереження Ірану і чинного режиму.

Саме цей посил, на його думку, консолідує людей, тому що не тільки в Ірані люди співчувають втраті, ким би не була людина.

Зверніть увагу! Новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї може стати ще жорсткішим очільником, ніж його батько Алі Хаменеї. Зрештою іранський режим може не тільки не послабитись, але зміцніти. І війна, імовірно, закінчиться встановленням "молодшої і сильнішої версії" влади в Тегерані.

"Крім того, режим в Ірані – це система НКВС плюс релігія. Це спецслужба, це система, а особистості тут другорядні, тому що люди, що служать системі, сприймають смерть як шанс потрапити на небеса", – пояснив ексчлен парламенту НАТО.

Ці люди, як зауважив він, бачать приклад лідера, який не боявся, не ховався, а сидів і чекав удару. Це прояв того, як сильно він вірить у те, що потрапить на небеса, і це свідчить про те, що він є державним лідером, який не має страху перед ворогом.

Я спілкувався зі своїм другом з Ірану, він є опозиціонером до чинного режиму, який ненавидить. Однак він вважає, якщо в країні вдасться встановити новий режим, то Іран перетвориться на колонію, втратить честь, самоповагу. І така позиція згуртовує іранців,

– наголосив Пьотр Кульпа.

Також він звернув увагу на дуже важливий момент. Іран володів ураном, необхідним для того, щоб зробити кілька ядерних боєголовок. Однак ідеологія країни передбачала відмову від ядерної зброї. Тому що іранці вірили в те, що маючи можливість створити її, але не роблячи цього, матимуть переговорну позицію, яка дозволить їм домовлятися та убезпечить їх.

Проте ця ядерна доктрина виявилася хибною. Тому в момент, коли Дональд Трамп буде змушений призупинити війну, а це питання часу, Іран створить ядерні боєголовки,

– припустив він.

Після цього, на думку Кульпи, зміниться архітектура безпеки усього Близького Сходу з потрясіннями для Сполучених Штатів, Ізраїлю та інших країн. Саме такі можуть бути наслідки політики Трампа.

Які останні заяви іранської влади?