Про це Трамп сказав у понеділок під час зустрічі республіканців Палати представників у Флориді, повідомляє CNN.

Що Трамп думає про нового лідера Ірану?

Під час виступу Трамп наголосив, що багато іранських керівників, яких він назвав терористами, вже усунуті або можуть бути ліквідовані найближчим часом. За його словами, через це залишається незрозумілим, хто саме може очолити країну надалі.

Водночас, попри призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану, американський президент висловив сумнів щодо його легітимності на цій посаді. Раніше Трамп уже критикував таке рішення, заявляючи, що не вважає Моджтабу прийнятним кандидатом для керівництва державою.

Крім того, Трамп дав зрозуміти, що Сполучені Штати мають намір впливати на подальший розвиток подій в Ірані, зокрема і на процес визначення нового керівництва країни.

В інтерв’ю ABC News на вихідних він також натякнув, що Моджтаба Хаменеї може стати потенційною ціллю для американських або ізраїльських сил. За словами Трампа, якщо новий іранський лідер не отримає підтримки Вашингтона, він “не протримається довго”.

