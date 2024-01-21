"Хлопок" в нескольких регионах России, атака БПЛА на Юге: хронология 697 дня великой войны
Враг продолжает обстреливать территорию нашей страны, безуспешно пытаясь сломить сопротивление и моральный дух украинского населения. Тем временем Силы обороны мужественно удерживают линию фронта, не позволяя противнику захватить хотя бы кусок своей земли.
О событиях января на фронте, во внутренней политике и на международной арене читайте в материале 24 Канала.
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Ответственно заявляем, что находящиеся в подчинении ОСУВ "Таврия" силы в этом случае боевой работы средствами поражения не вели. Донецк – это Украина! Соучредитель банка Олег Гороховский заявил, что, по его мнению, сегодня Monobank, вероятно, одна из самых атакованных ІТ-целей в стране. DDoS-атаки идут просто непрерывно. Только что закончилась атака общей нагрузкой 580 миллионов запросов на сервис. Это просто космос, В то же время он выразил благодарность ІТ-команде банка, стоящей на страже нашей ІТ-инфраструктуры. В конце концов, Гороховский сказал, что пока он писал сообщение, на Monobank началась новая волна атак, но, по его словам, команда выстоит. Рон Десантис снял свою кандидатуру с президентской гонки. Он также выразил свою поддержку Дональду Трампу. То, что они линию столкновения им насытили – 100%, то, что Крым насыщен – 200%. Но видите, что остальная российская территория не так уж насыщена средствами ПВО. Там вообще проходной двор. Москва, Петербург, бункеры Путина будут чем-то защищены более или менее, но дроны украинского производства долетают и в Москву, и в Питер, и в другие нефтебазы. Заместителя командира батальона сепаратистов "Пятнашка" Владимира Харабуа ликвидировали при штурме украинской Авдеевки. Российский военный с позывным "Микич" был ликвидирован 20 января. Президент подвел итоги 697-го дня противостояния полномасштабному вторжению России. Он отметил, что с начала суток 21 января зафиксировали около 60 боев. И что наиболее интенсивные – на Авдеевском направлении, а также Бахмутском, Марьинском, Купянском и Юге нашего государства. Было более 50 российских обстрелов только из реактивных систем залпового огня, а еще – десятки авиационных и ракетных ударов. За один этот день русские изверги обстреляли более ста городов, городков, наших сел в девяти областях: от Черниговщины до Сумщины, Николаевщина, Кировоградщина, наши области. Особенно жестокие российские удары – по Донбасу. К сожалению, есть раненые, есть погибшие, Глава государства выразил свои соболезнования всем, кто потерял близких и родных. Он подчеркнул, что Россия должна ответить за весь совершаемый террор. Украинские беспилотники ночью 21 января атаковали морской нефтяной терминал в Усть-Луге в Ленинградской области России. Собеседники в спецслужбах рассказали, что в результате ночной атаки беспилотников СБУ нефтяной терминал "Усть-Луга Ойл" в Ленинградской области страны-агрессорки прекратил работать. Этот терминал – один из новейших и важнейших в России. Он работает на экспорт, но поставляет также топливо и для российских войск, Так, после атаки СБУ все танкеры, которые были у терминала, отошли далеко в море. А их загрузка была сорвана. "Эта атака СБУ нанесла не только значительный материальный, но и имиджевый ущерб России. Хваленая российская ПВО продемонстрировала свою дырявость", - подчеркнули собеседники. В Киеве 21 января на Контрактовой площади прошла молчаливая акция. Она была посвящена напоминанию о защитниках "Азовстали", которые до сих пор находятся в плену в России. Эта акция прошла под лозунгом "Не молчи! Плен убивает". Президент России Владимир Путин отметил готовность посетить Пхеньян в ближайшее время. Путин выразил глубокую благодарность за то, что глава КНДР Ким Чен Ын пригласил его совершить визит в Пхеньян. О своем намерении посетить КНДР Путин заявил во время встречи с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Это будет первая поездка главы Кремля в Северную Корею с 2000 года. По его словам, наша страна контролируется США. И что Киев стал "зависимым" после Революции Достоинства в 2014 году. Почему президент России приказал применить военную силу в Украине? Представьте Мексику, расположенную рядом с вами, и что ее министерство обороны становится полностью под контролем России, равно как и вся политическая сцена, включая президента и правительство. А теперь представьте, что Мексика будет включена в военную организацию, где Россия играет решающую роль. Что бы вы сделали? По его словам, "этот аргумент – рациональный". В издании The Telegraph отметили, что наше государство строит собственную "линию Суровикина". Известно, что новые укрепления появились на ключевых участках фронта. А их протяженность – около 1000 км. Пишут, что все это соорудили после проведения Украиной контрнаступления, которое военные аналитики окрестили "активной обороной". В издании напоминают, что в конце 2023 Владимир Зеленский отметил, что Украина "значительно усиливает свои фортификационные сооружения". Следовательно, оборонительные приготовления усилили вокруг донецких городов Лиман и Авдеевка, а также Купянская в соседней Харьковской области. Журналисты отмечают, что появившиеся в Украине оборонные сооружения напоминают так называемую "линию Суровикина". Речь идет о трехслойной системе окопов, танковых ловушек и опорных пунктов. Их враг использовал, чтобы сорвать контрнаступление ВСУ. В канун Дня Соборности Украины во Львове установили национальный рекорд. В центре города развернули украинский флаг с подписями и пожеланиями около 1450 граждан. В этот список вошли дети, волонтеры, педагоги, художники и, конечно, военные. Также там оставил свою подпись главнокомандующий Валерий Залужный. В воскресенье, 21 января, стало известно об увеличении количества российских ракетоносителей в акватории Черного моря. Силы обороны Юга посоветовали украинцам оперативно реагировать на тревоги. В Черном море в настоящее время находятся 2 корабля противника, которые способны запускать крылатые ракеты. К фрегату снова добавился маленький ракетный корабль. Общий уровень ракетной угрозы повышен, Общий залп этих кораблей составляет до 16 "Калибров". Накануне в ОК "Юг" сообщалось, что Россия провела ротацию своих ракетоносителей в Черном море. Оккупанты в субботу, 20 января, вывели на боевое дежурство фрегат "Адмирал Эссен". Этот корабль способен запускать до 8 "Калибров". Владимир Зеленский высказался по поводу инцидента с тайной слежкой за журналистами проекта Bihus․Info. Глава государства подчеркнул, что этот факт нуждается в тщательном расследовании. В частности, после получения информации о слежке за командой Bihus․Info он пригласил к себе главу Службы безопасности Украины Василия Малюка. Генеральный штаб ВСУ предоставил оперативную информацию по состоянию на 18.00 о российском вторжении. Противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Графское, Волчанск, Николаевка Харьковской области. На Купянском направлении нашими защитниками отражены 7 атак возле Синьковки Харьковской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ивановка, Кисловка, Табаевка, Песчаное Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности, Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области. На Лиманском направлении нашими защитниками отражены 4 атаки в районах Тернов, Ямполевки Донецкой области и еще 6 атак вблизи Белогоровки Луганской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационных ударов в районе Серебрянского лесничества Луганской области и неподалеку от населенных пунктов Ямполевка, Григоровка Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Кармазиновка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области. На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 5 атак вблизи Богдановки, Ивановского и Клещиевки Донецкой области. Противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Миньковка, Богдановка, Часов Яр, Константиновка, Торецк, Нью-Йорк Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 5 атак возле Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 9 атак южнее Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ласточкино, Авдеевка Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, среди них Новобахмутовка, Бердичи, Авдеевка, Первомайское Донецкой области. На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где оккупанты 3 раза безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Старомайорское, Ровнополь Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались Максимилиановка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка. На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новомихайловка, Константиновка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались Богоявленка, Старомайорское, Зеленое Поле. На Запорожском направлении нашими защитниками отражены 4 атаки западнее Вербового и Роботиного Запорожской области, где враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Левадное, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Новоандреевка, Лобково Запорожской области. В зоне ответственности ОСУО "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийские обстрелы противника подвергся областному центру Херсонской области и районам населенных пунктов Берислав, Новотягинка Херсонской области. Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, противник совершил 6 безуспешных штурмов позиций наших войск. В центре Киева 10 лет тому назад погибли первые протестующие. Затем они стали известны как Герои Небесной Сотни. В это воскресенье, 21 января, в Киеве почтили память первых погибших Героев Небесной Сотни. В мероприятии приняли участие семьи погибших майдановцев, участники Революции Достоинства и просто неравнодушные люди. Во время воздушной тревоги 21 января украинские военные сбили российскую ракету над Днепропетровской областью. Силы ПВО уничтожили управляемую авиационную ракету Х-59. В Днепровском районе Днепропетровской области подразделением Воздушное командование "Восток" уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59, Глава украинской разведки заявил журналистам, что регулярно видит "клонов" Путина по ТВ. Собеседники попросили его предоставить доказательства. В ответ Буданов отметил, что его аналитики изучают "физиономию Путина... мочки ушей, расстояние между бровями и тому подобное". Это не так уж сложно. Вы можете сделать это сами, Издание предположило, что Буданов считает наличие двойников у президента страны-агрессорки очевидной хитростью. Напомним, что ранее глава ГУР МО говорил, что Владимир Путин болен раком. По сообщениям советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, в Мариуполе фиксируется огромное количество вражеской техники и живой силы. Как отмечается, россияне опрокидывают ее через город в сторону Волновахи. Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко убежден, что силы врага направлены на пополнение в рядах оккупантов, с этим и связаны такие движения на временно оккупированных территориях. Также на фронт активно опрокидывают вооружение. Если это происходит в столь открытом режиме, значит – что-то очень поджимает Путина и его армию для того, чтобы не соблюдать элементарный режим секретности. В любом случае ждем ударов по ним, Кроме того, постоянные "хлопки" на временно оккупированных территориях приводит к тому, что даже топливо снабжать железнодорожными путями, о которых известно силами обороны Украины, россиянам опасно. Поэтому их перевозят, используя москитный способ, автомобильным транспортом. Владимир Зеленский пообщался с британскими журналистами и объяснил, почему нужно остановить Владимира Путина. По словам Зеленского, российский диктатор хочет оккупировать все наше государство. Он (Путин – 24 Канал) не хочет ни одного мира с Украиной, Глава государства отметил, что не может себе представить подписание того мирного соглашения, при котором Россия оставит себе временно оккупированные им территории Донецкой и Луганской областей, а также Крым. Зеленский подчеркнул, что лучше остановить Владимира Путина сейчас, чтобы мир не увидел повторения российской агрессии спустя несколько лет. В городе 21 января неизвестный дважды выстрелил в прохожую женщину, в результате чего погибла. Когда на место преступления прибыли полицейские, мужчина покончил жизнь самоубийством. Мужчина не скрылся после совершения преступления. По словам свидетелей, он просто сидел на лавочке до прибытия правоохранителей. Украина нанесла удар беспилотниками по российскому заводу "Щегловский вал" в Туле. "Щегловский вал" является одним из крупнейших предприятий оборонной промышленности России. На нем разрабатывается управляемое оружие для сухопутных войск, систем противовоздушной обороны, быстрострельных орудий и боевого стрелкового оружия. В частности, в цехах завода собирают зенитно-ракетные комплексы "Панцирь-С" и "Панцирь-С1". Кроме этого, предприятие занимается модернизацией старого оружия. Вадим Филашкин, глава Донецкой ОВА, рассказал, что в результате обстрела Курахового погиб 1 человек, еще 1 человек – ранен. Сегодня днем (21 января – 24 Канал) россияне обстреляли город из Градов – попали в жилую застройку. На месте попадания погиб 31-летний мужчина, Ударом поврежден детсад и несколько частных домов, загорелся пожар, который спасатели уже потушили. Он убежден, что на 2024 год есть 2 разных сценария войны, в зависимости от того, какое решение примет Конгресс США. Первый сценарий Если после долгих переговоров все же будет найден компромисс между республиканцами и демократами, и хотя бы с марта возобновят военную помощь на уровне прошлого года, то Украина вряд ли будет становиться в глухую оборону. Ей выгоднее будет вести наступление дальше, максимально уничтожать российскую армию и пользоваться окном возможностей, которое уже создала наша армия в 2023 году. "Как только возобновятся поставки боекомплектов от США, нам нужно стирать вперед, максимально их уничтожать. Но для этого нужно еще второе условие – кроме БК, нужны люди и их должна мобилизовать Украина. Это тот фактор, который в наших силах", Второй сценарий Совершенно другой сценарий может развиться, если в конгрессе США не договорятся, на что сейчас вероятность совсем невелика. По его словам, без американских БК единственная для Украины возможная стратегия на 2024 год – это становиться в глухую оборону, закапываться, отбивать атаки, максимально перемалывать врага и ждать изменения ситуации. Кроме того, придется мобилизовать не только людей, но и финансы, промышленность и максимально вкладываться в производить свое оружие. Делать это придется Украине в любом случае, убежден Дикий, но есть разница – делать это из расчета смены власти в США в 2025 году, или если помощь прекращается уже сейчас. Появилась информация, что оккупанты захватили село Крохмальное в Харьковской области. Известно, что продвижение произошло на несколько сотен метров. Если россиянам удалось создать там определенные фортификационные сооружения, то мы, прежде всего, должны беречь своих бойцов, а территории вернем. Любое отступление – это существенно, потому что это перемещение войск, даже на хорошо подготовленные позиции, это всегда дополнительный труд для бойцов и риски. Но к этой ситуации следует относиться с пониманием, изменит ли она ход боев на Лиманско-Купянском направлении. Он подчеркнул, что особо значимые изменения для фронта эта ситуация не несет. Около 13.45 в Полтавской области объявили воздушную тревогу. Воздушные Силы отметили, что в ряде регионов есть угроза применения баллистического вооружения. Впоследствии СМИ со ссылкой на местных сообщили, что в регионе были слышны взрывы. В Полтавской ОВ отметили, что попаданий не зафиксировано. Сохраняем спокойствие. На территории области попаданий не зафиксировано. Во время тревоги находитесь в укрытиях, По состоянию на 6:00 сегодняшнего утра (21 января – 24 Канал) враг в течение двух суток не наносил в нашей операционной зоне авиаударов. Впрочем, вчера (20 января – 24 Канал) несколько увеличил активность артиллерии – зафиксировано 703 артобстрела, По его словам, за прошедшие сутки было меньше боеприкосновений, всего 30, и применений FPV-дронов. Но враг перегруппировывается, и мы готовимся к увеличению его активности. Основные усилия оккупанты вчера сконцентрировали возле Авдеевки, Невельского и Первомайского. На Авдеевском направлении отражены 23 атак противника. Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка – отражены 6 атак. В операционной зоне ОСУВ Таврия общие потери захватчиков составили 296 человек и 27 единиц военной техники. В частности, 3 танка, 1 ББМ, 1 артсистема и 6 автомобилей. Перестал существовать 1 состав боеприпасов противника. За минувшие сутки российский враг совершил 76 обстрелов Херсона и выпустил более 360 снарядов из реактивных систем залпового огня, артиллерии, минометов, танков, атаковал жилые кварталы из БПЛА. Под огненными ударами противника находились Херсон, Антоновка, Белозерка, Федоровка, Станислав, Камышаны, Садово. По данным национальной полиции Украины, в Херсонском районе российские снаряды повредили детский сад, многоэтажные дома, дворец молодежи, стоматологический кабинет, магазин, гаражи, газопровод низкого давления и автомобиль. Полиция Харьковской области сообщила, что ночью оккупанты обстреляли село Тищеновка Купянского района. Поврежден газопровод и частные дома. Из минометов и управляемых авиабомб россияне нанесли удары по городу Волчанск Чугуевского района. Правоохранители отметили, что повреждены частные дома. Под обстрелами находились Уды Богодуховского района, Охримовка, Землянки Чугуевского района, Двуречная, Масютовка, Синьковка, Петропавловка Купянского района и другие населенные пункты. Также в Харьковской ОВА сообщили, что в результате вражеских обстрелов погиб мужчина. Накануне вечером российские оккупанты нанесли артиллерийский удар по селу Песчаное Купянского района. От полученных ран погиб местный житель 1950 года рождения, Руководитель прессцентра ОК "Юг" отметила, что оккупанты экономят этот вид ракет, так как у них есть сложности с последующей логистикой, обеспечением и обслуживанием ракетных установок. Она отметила, что ракетная опасность остается на высоком уровне. Опасность состоит в том, что каждый надводный ракетоноситель, выходя в море, несет на себе восемь "Калибров" и готов их применить. Находясь на базе, они также представляют опасность, потому что могут быть применены прямо из рейда Новороссийска, Враг не прекращает попыток выбить наши подразделения с позиций на левобережье Днепра. За прошедшие сутки противник совершил 6 неудачных штурмов позиций наших войск. Понеся потери, отошел. Наши воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Оккупанты не прекращают аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами и применением ударных дронов разных типов. В Черном море на боевом дежурстве 8 кораблей вражеского недофлота, среди которых 1 надводный ракетоноситель, снаряженный 8 крылатыми ракетами типа "Калибр". В Азовском море боевое дежурство несет 1 вражеский корабль. Под огнем находились города Авдеевка, Новогродовка, Торецк, поселки Очеретино, Щербиновка, село Бердичи. Армия России била по мирному населению из РСЗО "Град", ЗРК "С-300", артиллерии. Повреждены 34 гражданских объекта – 31 жилой дом, админздание, автомобиль, ЛЭП. По Новогродовке российские войска ударили тремя ракетами "С-300" – ранили двух человек. Повреждены 25 частных домов, админздание, ЛЭП. Щербиновку оккупанты атаковали с артиллерии и РСЗО "Град". Разрушения получили два частных дома. Кроме того, сегодня после полуночи Россия обстреляла ракетами Мирноград, Селидово и Константиновку. Повреждены объекты социальной инфраструктуры, админздание, складское помещение, магазин, частные дома, автомобили. Предварительно – мирные жители не пострадали. Глава Донецкой ОВА рассказал об оперативной ситуации в области. Покровский район. Накануне россияне выпустили 3 ракеты по Новогродовке – повредили 55 частных домов, многоэтажку, детсад, школу и админздание. Селидово получило 2 удара — повреждены 2 пятиэтажки, 8 частных домов, предприятие, 7 гаражей, 2 хозяйственные постройки, 2 нежилых помещения и ангар. В Мирнограде россияне попали в заведение культуры. В 13:46 Воздушные силы сообщили об угрозе ряду областей на Востоке и Юге страны. Впоследствии стало известно о движении ракеты в направлении Кропивницкого. Через несколько минут там раздалось несколько взрывов. Также было громко и в Полтаве. Во временно оккупированном Донецке обстреляли рынок "Меркурий". в большом жилом микрорайоне "Текстильщик". Около 10 утра в Кировском районе раздались взрывы. Местные жители предполагают, что по рынку могли ударить с РСЗО. Теперь известно о 25 погибших и десятки раненых. Зеленский заявил, что не поддерживает сейчас мобилизацию 500 тысяч человек. По его словам, он не увидел "достаточно ясных деталей" для организации такой мобилизации. К тому же, она требует привлечения большого количества средств. Глава государства в интервью телеканалу Channel 4 News отметил, что законопроект о мобилизации должен быть справедливым. Справедливо заменить, кому справедливо отдохнуть. Несправедливо обходить, когда кто-то за тебя погибает, и справедливо, что человек должен знать, куда он идет, насколько его подготовят, В 12.00 во временно оккупированном Севастополе звучала воздушная тревога. Движение по Керченскому мосту перекрыли. Военные запустили дымовую завесу в районе Севастопольской бухты. Позже оккупанты заявили о трех взрывах в городе и сбитии цели над Черным морем. Источники 24 Канала рассказали, что терминал нефтеперерабатывающего завода "Новотек" в Усть-Луге атаковали беспилотники СБУ ночью 21 января. По состоянию на 12:00 утра масштабный пожар, возникший в результате удара, не потушили. Нефтяной терминал "Усть-луга Ойл" в Ленинградской области – важный объект для врага. Там перерабатывают топливо, которое, в частности, поставляется и войскам России. Ночью страна – агрессорка нанесла ракетные удары по Мирнограду, Селидоввому и Константиновке. Повреждены частные дома, магазин, объекты социальной инфраструктуры, админздание, складское помещение, автомобили. Предварительно люди не пострадали. Кроме того, за сутки оккупационные войска нанесли 11 ударов по Донбасу – ранены 2 человека. За прошедшие сутки оккупанты нанесли 95 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области. Они совершили 7 РСЗО-обстрелов Малой Токмачки и Роботиного, а также 26 БПЛА-атак по Гуляйполю, Орехову, Железнодорожному, Луговскому, Новоандреевке, Роботиному, Левадному и Полтавке. По территории Новодаровки, Новоандреевки, Малой Токмачки, Волшебного, Щербаков, Гуляйполя, Лобкового, Каменского, Пятихаток и других прифронтовых населенных пунктов пришлось 62 артудара. В результате вражеских артиллерийских обстрелов по Гуляйполю ранения получил 71-летний местный житель. Поступило 2 сообщения о разрушении жилых домов. Оккупанты нанесли около 15 артиллерийских и минометных ударов по населенным пунктам Харьковской области. Около 02:00 враг обстрелял село Тищеновка Купянского района. Поврежден газопровод, частный дом. Без пострадавших. Около 03:30 оккупанты из минометов обстреляли город Волчанск Чугуевского района. В 04:15 враг ударил по городу Кабом. В результате обстрелов повреждены частные дома. Информация о пострадавших не поступала. На утро 21 января в Черном море находится 8 вражеских кораблей, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 8 ракет. В Азовском море враг держит 1 корабль, в Средиземном море – еще один. За минувшие сутки противник совершил 76 обстрелов, выпустив 365 снарядов из минометов, артиллерии, РСЗО, танков и БпЛА. По городу Херсон враг выпустил 7 снарядов. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Жертв и пострадавших в гражданском населении нет. За прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений. На Купянском направлении нашими защитниками отбита 21 атака врага у Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. На Лиманском направлении нашими защитниками отражены 6 атак оккупантов недалеко от Тернов, Ямполевки Донецкой области и еще 7 атак в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области. На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 8 атак противника вблизи Богдановки, Клищиевки и Андреевки Донецкой области. На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 11 атак врага в районе Авдеевки и еще 12 атак южнее Северного, Водяного, Первомайского и Невельского Донецкой области. На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать окупантов возле Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 6 атак. На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. На Запорожском направлении нашими защитниками отражена атака противника западнее Вербового Запорожской области. На Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 6 безуспешных штурмов позиций наших войск. В то же время, украинские воины активными действиями наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. Во время ночного "хлопка" в Смоленской области России был атакован авиаремонтный завод. Предприятие занимается производством и ремонтом вооружения, авиационной и военной техники. Там могут производить ракеты Х-59 различных модификаций класса "воздух-поверхность". Этими ракетами россияне часто обстреливают Украину. Институт изучения войны сообщил, что 20 января российские войска продвинулись вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная и захватили село Крохмальное. Этот насленный пункт расположен в 20 километрах к северо-западу от Сватового. В ВСУ заявили, что наши бойцы отошли на более защищенные позиции. Крахмальное – это был населенный пункт, где проживало 45 человек до начала широкомасштабной войны. Там было где-то 5 домов. И вот эти 5 домов были разрушены российским агрессором, и, соответственно, наша цель – сохранить жизнь украинских защитников. Их позиции были перемещены на подготовленные запасные, где они сейчас держат оборону. Врагу не дают продвигаться дальше и каких-либо угроз для соседних подразделений это не несет, После полуночи взрывы раздавались в Марганецкой общине Никопольщины. Там россияне ударили из тяжелой артиллерии. Направили туда и 2 дрона-камикадзе. Изуродовали 5 частных домов, 2 хозяйственные постройки и гараж. В самом Марганце из-за вражеских обстрелов повреждена линия электропередач. Обесточено было более 11 тыс. домов. Большинству семей свет уже вернули. Пострадавших нет. Ночью, 21 января, в Снегиревской общине Николаевской области в результате атаки вражеских БпЛА типа "Shahed-131/136" поврежден жилой дом и летняя кухня в частном секторе. Также произошло возгорание хозяйственного сооружения, которое оперативно ликвидировано пожарными. Пострадавших нет. Еще 760 российских окупантов отправились в ад. Вместе с ними было уничтожено: Ночью российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар, применив 2 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожен 1 вражеский дрон. Ночью под атакой беспилотников терминал морского торгового порта в Ленинградской области. Как пишут местные телеграмм-каналы, там загорелись 2 цистерны из 17, площадь пожара на момент написания новости составляет 150 квадратных метров. Два БПЛА атаковали газохранилище в портовом терминале в 3:20 ночи, где у причалов находились три больших танкера, прибывших в Усть-Лугу из Бельгии, Омана и Ливии. Поздним вечером в российской Туле раздавались мощные взрывы. Также было неспокойно в Орле и Смоленске. Местные паблики сообщали об атаке беспилотниками. В сети пишут, что "хлопок" посетил территорию "Щегловского вала" в Туле. Это предприятие военно-промышленного комплекса России, где собирается ЗРК "Панцирь-С" и "Панцирь-С1", а также модернизируется разнообразная бронетехника. В Клинце Брянской области тоже были взрывы. Россияне заявляли о работе ПВО. В половине четвертого утра Воздушные силы заявили об угрозе ударных дронов для Херсонщины и Николаевщины. Также тревогу объявляли и для Востока. Около 5 утра воздушную опасность отменили.
В ВСУ прокомментировали удар по рынку в Донецке
– отмечают в пресс-центре Сил обороны Таврического направления.
На Monobank совершили DDoS-атаки
– написал он.
Десантис снял кандидатуру в пользу Трампа
Игнат оценил уязвимость российского ПВО
– подчеркнул он.
В Украине ликвидировали одного из командиров "Пятнашки"
Владимир Зеленский обратился к украинцам
– отметил он.
Атака беспилотниками на Усть-Лугу: нефтяной терминал остановил работу
– отметили источники.
В Киеве прошла акция в поддержку пленных из "Азовстали"
Путин планирует визит в КНДР
Роберт Фицо заявил, что Украина – "не суверенное государство"
– не унимался Фицо.
Украина сооружает собственную "линию Суровикина" протяженностью в тысячу километров
Во Львове развернули самый большой государственный флаг
Россия увеличила количество носителей "Калибров" в Черном море
– говорится в сообщении.
Зеленский отреагировал на ситуацию по слежке за журналистами Bihus․Info
Что происходило на фронте 21 января
Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 25 населенных пунктов, среди них Клюсы Черниговской области; Марчихина Буда, Фотовыж, Атинское, Павловка, Константиновка, Садки Сумской области; Уды, Казачья Лопань, Огурцово, Волчанск, Бударки, Колодезное Харьковской области.
В Киеве состоялось шествие в честь первых погибших Героев Небесной Сотни
Над Днепропетровской областью во время тревоги сбили вражескую ракету
– говорится в сообщении.
Буданов привел доказательства многочисленных двойников Путина
– заметил главный украинский разведчик.
Россия активно опрокидывает технику через Мариуполь: в чем причина
– заметил военнослужащий.
Зеленский рассказал, что Путин мечтает сделать с Украиной
– подчеркнул Зеленский.
В Запорожье произошло жуткое убийство
Украина атаковала российский завод "Щегловский вал"
Россияне обстреляли Курахово на Донетчине: есть погибший
– сообщил Филашкин.
Есть 2 сценария войны на 2024 год, - Дикий сказал, от чего зависит ход боев
– объяснил военный.
В Сухопутных войсках объяснили отход от Крахмального
– подчеркнул военный.
В Полтавской области слышались громкие звуки
– отметил Пронин.
В операционной зоне ОСУВ Таврия враг в течение двух суток не наносил авиаударов, – Тарнавский
– рассказал Тарнавский.
Одну неудачную попытку идти вперед враг предпринял западнее Вербового. В частности, на запорожском направлении уничтожена еще одна российская БМД-4.
Враг в очередной раз обстрелял Херсонскую область
В Харьковской области в результате атаки россиян поврежден газопровод и частные дома
– отметили в Харьковской ОВА.
Россияне экономят "Калибры", последний раз использовали 3 января, – Наталья Гуменюк
– подчеркнула она.
В зоне ответственности Сил обороны юга продолжается контрбатарейная борьба.
Войска России нанесли 11 ударов по Донецкой области
"Градами" враг накрыл Торецк, снаряды попали в два дома.
Оперативная ситуация по Донецкой области по состоянию на утро 21 января
Краматорский район. В Константиновке повреждены 6 частных домов, школа, детсад и магазин. Лиманская община подверглась 10 обстрелам.
Бахмутский район. В Торецком обществе повреждены 5 домов: 3 в Щербиновке и 2 в Торецке. В Часовоярской общине повреждены многоэтажка, 3 частных дома и промышленное здание. В Северске разрушен дом, еще 2 повреждены.
Всего за сутки россияне 11 раз обстреляли населенные пункты Донбасса, ранили 2 человека. С линии фронта эвакуированы 106 человек, в том числе 19 детей.
В Кропивницком раздавались взрывы: россияне запускали ракеты
Зеленский не видит потребности в мобилизации полмиллиона человек
Это вопрос справедливости, - Зеленский высказался о мобилизации
– сказал президент.
В Севастополе объявляли тревогу: оккупанты заявляют о сбитии целей
Поражение терминала в Усть-Луге – спецоперация СБУ
Россия ударила ракетами по Донбассу
Россияне обстреляли Запорожье: известно о раненом и разрушении домов
Враг бил из минометов и артиллерии по Харьковщине
Россия держит в Черном море 8 кораблей
Оккупанты несколько раз обстреляли Херсонщину
Что происходило на фронте
В Смоленской области дроны атаковали авиаремонтный завод
В ISW заявили, что россияне захватили село Крахмальное: что сказали в ВСУ
– заявил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Владимир Фитьо.
Враг обстрелял Днепропетровщину: в Марганце пропал свет
"Шахеды" атаковали жилищный сектор в Николаевской области
Потери врага по состоянию на 21 января
В Генштабе прокомментировали атаку беспилотников на Юге
В Ленинградской области сразу два важных "прилета"
"Хлопок" в нескольких городах страны - агрессорки
Ночью объявляли угрозу БПЛА для Юга страны.
Ответственно заявляем, что находящиеся в подчинении ОСУВ "Таврия" силы в этом случае боевой работы средствами поражения не вели. Донецк – это Украина!
Соучредитель банка Олег Гороховский заявил, что, по его мнению, сегодня Monobank, вероятно, одна из самых атакованных ІТ-целей в стране.
DDoS-атаки идут просто непрерывно. Только что закончилась атака общей нагрузкой 580 миллионов запросов на сервис. Это просто космос,
В то же время он выразил благодарность ІТ-команде банка, стоящей на страже нашей ІТ-инфраструктуры. В конце концов, Гороховский сказал, что пока он писал сообщение, на Monobank началась новая волна атак, но, по его словам, команда выстоит.
Рон Десантис снял свою кандидатуру с президентской гонки. Он также выразил свою поддержку Дональду Трампу.
То, что они линию столкновения им насытили – 100%, то, что Крым насыщен – 200%. Но видите, что остальная российская территория не так уж насыщена средствами ПВО. Там вообще проходной двор. Москва, Петербург, бункеры Путина будут чем-то защищены более или менее, но дроны украинского производства долетают и в Москву, и в Питер, и в другие нефтебазы.
Заместителя командира батальона сепаратистов "Пятнашка" Владимира Харабуа ликвидировали при штурме украинской Авдеевки.
Российский военный с позывным "Микич" был ликвидирован 20 января.
Президент подвел итоги 697-го дня противостояния полномасштабному вторжению России.
Он отметил, что с начала суток 21 января зафиксировали около 60 боев. И что наиболее интенсивные – на Авдеевском направлении, а также Бахмутском, Марьинском, Купянском и Юге нашего государства.
Было более 50 российских обстрелов только из реактивных систем залпового огня, а еще – десятки авиационных и ракетных ударов. За один этот день русские изверги обстреляли более ста городов, городков, наших сел в девяти областях: от Черниговщины до Сумщины, Николаевщина, Кировоградщина, наши области. Особенно жестокие российские удары – по Донбасу. К сожалению, есть раненые, есть погибшие,
Глава государства выразил свои соболезнования всем, кто потерял близких и родных. Он подчеркнул, что Россия должна ответить за весь совершаемый террор.
Украинские беспилотники ночью 21 января атаковали морской нефтяной терминал в Усть-Луге в Ленинградской области России.
Собеседники в спецслужбах рассказали, что в результате ночной атаки беспилотников СБУ нефтяной терминал "Усть-Луга Ойл" в Ленинградской области страны-агрессорки прекратил работать.
Этот терминал – один из новейших и важнейших в России. Он работает на экспорт, но поставляет также топливо и для российских войск,
Так, после атаки СБУ все танкеры, которые были у терминала, отошли далеко в море. А их загрузка была сорвана.
"Эта атака СБУ нанесла не только значительный материальный, но и имиджевый ущерб России. Хваленая российская ПВО продемонстрировала свою дырявость", - подчеркнули собеседники.
В Киеве 21 января на Контрактовой площади прошла молчаливая акция. Она была посвящена напоминанию о защитниках "Азовстали", которые до сих пор находятся в плену в России.
Эта акция прошла под лозунгом "Не молчи! Плен убивает".
Президент России Владимир Путин отметил готовность посетить Пхеньян в ближайшее время.
Путин выразил глубокую благодарность за то, что глава КНДР Ким Чен Ын пригласил его совершить визит в Пхеньян. О своем намерении посетить КНДР Путин заявил во время встречи с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.
Это будет первая поездка главы Кремля в Северную Корею с 2000 года.
По его словам, наша страна контролируется США. И что Киев стал "зависимым" после Революции Достоинства в 2014 году.
Почему президент России приказал применить военную силу в Украине? Представьте Мексику, расположенную рядом с вами, и что ее министерство обороны становится полностью под контролем России, равно как и вся политическая сцена, включая президента и правительство. А теперь представьте, что Мексика будет включена в военную организацию, где Россия играет решающую роль. Что бы вы сделали?
По его словам, "этот аргумент – рациональный".
В издании The Telegraph отметили, что наше государство строит собственную "линию Суровикина".
Известно, что новые укрепления появились на ключевых участках фронта. А их протяженность – около 1000 км. Пишут, что все это соорудили после проведения Украиной контрнаступления, которое военные аналитики окрестили "активной обороной".
В издании напоминают, что в конце 2023 Владимир Зеленский отметил, что Украина "значительно усиливает свои фортификационные сооружения". Следовательно, оборонительные приготовления усилили вокруг донецких городов Лиман и Авдеевка, а также Купянская в соседней Харьковской области.
Журналисты отмечают, что появившиеся в Украине оборонные сооружения напоминают так называемую "линию Суровикина". Речь идет о трехслойной системе окопов, танковых ловушек и опорных пунктов. Их враг использовал, чтобы сорвать контрнаступление ВСУ.
В канун Дня Соборности Украины во Львове установили национальный рекорд. В центре города развернули украинский флаг с подписями и пожеланиями около 1450 граждан.
В этот список вошли дети, волонтеры, педагоги, художники и, конечно, военные. Также там оставил свою подпись главнокомандующий Валерий Залужный.
В воскресенье, 21 января, стало известно об увеличении количества российских ракетоносителей в акватории Черного моря. Силы обороны Юга посоветовали украинцам оперативно реагировать на тревоги.
В Черном море в настоящее время находятся 2 корабля противника, которые способны запускать крылатые ракеты.
К фрегату снова добавился маленький ракетный корабль. Общий уровень ракетной угрозы повышен,
Общий залп этих кораблей составляет до 16 "Калибров".
Накануне в ОК "Юг" сообщалось, что Россия провела ротацию своих ракетоносителей в Черном море. Оккупанты в субботу, 20 января, вывели на боевое дежурство фрегат "Адмирал Эссен". Этот корабль способен запускать до 8 "Калибров".
Владимир Зеленский высказался по поводу инцидента с тайной слежкой за журналистами проекта Bihus․Info. Глава государства подчеркнул, что этот факт нуждается в тщательном расследовании.
В частности, после получения информации о слежке за командой Bihus․Info он пригласил к себе главу Службы безопасности Украины Василия Малюка.
Генеральный штаб ВСУ предоставил оперативную информацию по состоянию на 18.00 о российском вторжении.
Противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Графское, Волчанск, Николаевка Харьковской области.
На Купянском направлении нашими защитниками отражены 7 атак возле Синьковки Харьковской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ивановка, Кисловка, Табаевка, Песчаное Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности, Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.
На Лиманском направлении нашими защитниками отражены 4 атаки в районах Тернов, Ямполевки Донецкой области и еще 6 атак вблизи Белогоровки Луганской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационных ударов в районе Серебрянского лесничества Луганской области и неподалеку от населенных пунктов Ямполевка, Григоровка Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Кармазиновка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.
На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 5 атак вблизи Богдановки, Ивановского и Клещиевки Донецкой области. Противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Миньковка, Богдановка, Часов Яр, Константиновка, Торецк, Нью-Йорк Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 5 атак возле Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 9 атак южнее Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ласточкино, Авдеевка Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, среди них Новобахмутовка, Бердичи, Авдеевка, Первомайское Донецкой области.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где оккупанты 3 раза безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Старомайорское, Ровнополь Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались Максимилиановка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка.
На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новомихайловка, Константиновка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались Богоявленка, Старомайорское, Зеленое Поле.
На Запорожском направлении нашими защитниками отражены 4 атаки западнее Вербового и Роботиного Запорожской области, где враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Левадное, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Новоандреевка, Лобково Запорожской области.
В зоне ответственности ОСУО "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийские обстрелы противника подвергся областному центру Херсонской области и районам населенных пунктов Берислав, Новотягинка Херсонской области.
Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, противник совершил 6 безуспешных штурмов позиций наших войск.
В центре Киева 10 лет тому назад погибли первые протестующие. Затем они стали известны как Герои Небесной Сотни. В это воскресенье, 21 января, в Киеве почтили память первых погибших Героев Небесной Сотни.
В мероприятии приняли участие семьи погибших майдановцев, участники Революции Достоинства и просто неравнодушные люди.
Во время воздушной тревоги 21 января украинские военные сбили российскую ракету над Днепропетровской областью. Силы ПВО уничтожили управляемую авиационную ракету Х-59.
В Днепровском районе Днепропетровской области подразделением Воздушное командование "Восток" уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59,
Глава украинской разведки заявил журналистам, что регулярно видит "клонов" Путина по ТВ. Собеседники попросили его предоставить доказательства. В ответ Буданов отметил, что его аналитики изучают "физиономию Путина... мочки ушей, расстояние между бровями и тому подобное".
Это не так уж сложно. Вы можете сделать это сами,
Издание предположило, что Буданов считает наличие двойников у президента страны-агрессорки очевидной хитростью.
Напомним, что ранее глава ГУР МО говорил, что Владимир Путин болен раком.
По сообщениям советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, в Мариуполе фиксируется огромное количество вражеской техники и живой силы. Как отмечается, россияне опрокидывают ее через город в сторону Волновахи.
Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко убежден, что силы врага направлены на пополнение в рядах оккупантов, с этим и связаны такие движения на временно оккупированных территориях. Также на фронт активно опрокидывают вооружение.
Если это происходит в столь открытом режиме, значит – что-то очень поджимает Путина и его армию для того, чтобы не соблюдать элементарный режим секретности. В любом случае ждем ударов по ним,
Кроме того, постоянные "хлопки" на временно оккупированных территориях приводит к тому, что даже топливо снабжать железнодорожными путями, о которых известно силами обороны Украины, россиянам опасно. Поэтому их перевозят, используя москитный способ, автомобильным транспортом.
Владимир Зеленский пообщался с британскими журналистами и объяснил, почему нужно остановить Владимира Путина.
По словам Зеленского, российский диктатор хочет оккупировать все наше государство.
Он (Путин – 24 Канал) не хочет ни одного мира с Украиной,
Глава государства отметил, что не может себе представить подписание того мирного соглашения, при котором Россия оставит себе временно оккупированные им территории Донецкой и Луганской областей, а также Крым.
Зеленский подчеркнул, что лучше остановить Владимира Путина сейчас, чтобы мир не увидел повторения российской агрессии спустя несколько лет.
В городе 21 января неизвестный дважды выстрелил в прохожую женщину, в результате чего погибла. Когда на место преступления прибыли полицейские, мужчина покончил жизнь самоубийством.
Мужчина не скрылся после совершения преступления. По словам свидетелей, он просто сидел на лавочке до прибытия правоохранителей.
Украина нанесла удар беспилотниками по российскому заводу "Щегловский вал" в Туле.
"Щегловский вал" является одним из крупнейших предприятий оборонной промышленности России. На нем разрабатывается управляемое оружие для сухопутных войск, систем противовоздушной обороны, быстрострельных орудий и боевого стрелкового оружия. В частности, в цехах завода собирают зенитно-ракетные комплексы "Панцирь-С" и "Панцирь-С1".
Кроме этого, предприятие занимается модернизацией старого оружия.
Вадим Филашкин, глава Донецкой ОВА, рассказал, что в результате обстрела Курахового погиб 1 человек, еще 1 человек – ранен.
Сегодня днем (21 января – 24 Канал) россияне обстреляли город из Градов – попали в жилую застройку. На месте попадания погиб 31-летний мужчина,
Ударом поврежден детсад и несколько частных домов, загорелся пожар, который спасатели уже потушили.
Он убежден, что на 2024 год есть 2 разных сценария войны, в зависимости от того, какое решение примет Конгресс США.
Первый сценарий
Если после долгих переговоров все же будет найден компромисс между республиканцами и демократами, и хотя бы с марта возобновят военную помощь на уровне прошлого года, то Украина вряд ли будет становиться в глухую оборону. Ей выгоднее будет вести наступление дальше, максимально уничтожать российскую армию и пользоваться окном возможностей, которое уже создала наша армия в 2023 году.
"Как только возобновятся поставки боекомплектов от США, нам нужно стирать вперед, максимально их уничтожать. Но для этого нужно еще второе условие – кроме БК, нужны люди и их должна мобилизовать Украина. Это тот фактор, который в наших силах",
Второй сценарий
Совершенно другой сценарий может развиться, если в конгрессе США не договорятся, на что сейчас вероятность совсем невелика.
По его словам, без американских БК единственная для Украины возможная стратегия на 2024 год – это становиться в глухую оборону, закапываться, отбивать атаки, максимально перемалывать врага и ждать изменения ситуации.
Кроме того, придется мобилизовать не только людей, но и финансы, промышленность и максимально вкладываться в производить свое оружие. Делать это придется Украине в любом случае, убежден Дикий, но есть разница – делать это из расчета смены власти в США в 2025 году, или если помощь прекращается уже сейчас.
Появилась информация, что оккупанты захватили село Крохмальное в Харьковской области. Известно, что продвижение произошло на несколько сотен метров.
Если россиянам удалось создать там определенные фортификационные сооружения, то мы, прежде всего, должны беречь своих бойцов, а территории вернем. Любое отступление – это существенно, потому что это перемещение войск, даже на хорошо подготовленные позиции, это всегда дополнительный труд для бойцов и риски. Но к этой ситуации следует относиться с пониманием, изменит ли она ход боев на Лиманско-Купянском направлении.
Он подчеркнул, что особо значимые изменения для фронта эта ситуация не несет.
Около 13.45 в Полтавской области объявили воздушную тревогу. Воздушные Силы отметили, что в ряде регионов есть угроза применения баллистического вооружения.
Впоследствии СМИ со ссылкой на местных сообщили, что в регионе были слышны взрывы. В Полтавской ОВ отметили, что попаданий не зафиксировано.
Сохраняем спокойствие. На территории области попаданий не зафиксировано. Во время тревоги находитесь в укрытиях,
По состоянию на 6:00 сегодняшнего утра (21 января – 24 Канал) враг в течение двух суток не наносил в нашей операционной зоне авиаударов. Впрочем, вчера (20 января – 24 Канал) несколько увеличил активность артиллерии – зафиксировано 703 артобстрела,
По его словам, за прошедшие сутки было меньше боеприкосновений, всего 30, и применений FPV-дронов. Но враг перегруппировывается, и мы готовимся к увеличению его активности. Основные усилия оккупанты вчера сконцентрировали возле Авдеевки, Невельского и Первомайского.
На Авдеевском направлении отражены 23 атак противника. Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка – отражены 6 атак.
В операционной зоне ОСУВ Таврия общие потери захватчиков составили 296 человек и 27 единиц военной техники. В частности, 3 танка, 1 ББМ, 1 артсистема и 6 автомобилей. Перестал существовать 1 состав боеприпасов противника.
За минувшие сутки российский враг совершил 76 обстрелов Херсона и выпустил более 360 снарядов из реактивных систем залпового огня, артиллерии, минометов, танков, атаковал жилые кварталы из БПЛА. Под огненными ударами противника находились Херсон, Антоновка, Белозерка, Федоровка, Станислав, Камышаны, Садово.
По данным национальной полиции Украины, в Херсонском районе российские снаряды повредили детский сад, многоэтажные дома, дворец молодежи, стоматологический кабинет, магазин, гаражи, газопровод низкого давления и автомобиль.
Полиция Харьковской области сообщила, что ночью оккупанты обстреляли село Тищеновка Купянского района. Поврежден газопровод и частные дома.
Из минометов и управляемых авиабомб россияне нанесли удары по городу Волчанск Чугуевского района. Правоохранители отметили, что повреждены частные дома.
Под обстрелами находились Уды Богодуховского района, Охримовка, Землянки Чугуевского района, Двуречная, Масютовка, Синьковка, Петропавловка Купянского района и другие населенные пункты.
Также в Харьковской ОВА сообщили, что в результате вражеских обстрелов погиб мужчина.
Накануне вечером российские оккупанты нанесли артиллерийский удар по селу Песчаное Купянского района. От полученных ран погиб местный житель 1950 года рождения,
Руководитель прессцентра ОК "Юг" отметила, что оккупанты экономят этот вид ракет, так как у них есть сложности с последующей логистикой, обеспечением и обслуживанием ракетных установок.
Она отметила, что ракетная опасность остается на высоком уровне.
Опасность состоит в том, что каждый надводный ракетоноситель, выходя в море, несет на себе восемь "Калибров" и готов их применить. Находясь на базе, они также представляют опасность, потому что могут быть применены прямо из рейда Новороссийска,
Враг не прекращает попыток выбить наши подразделения с позиций на левобережье Днепра.
За прошедшие сутки противник совершил 6 неудачных штурмов позиций наших войск. Понеся потери, отошел. Наши воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма.
Оккупанты не прекращают аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами и применением ударных дронов разных типов.
В Черном море на боевом дежурстве 8 кораблей вражеского недофлота, среди которых 1 надводный ракетоноситель, снаряженный 8 крылатыми ракетами типа "Калибр". В Азовском море боевое дежурство несет 1 вражеский корабль.
Под огнем находились города Авдеевка, Новогродовка, Торецк, поселки Очеретино, Щербиновка, село Бердичи.
Армия России била по мирному населению из РСЗО "Град", ЗРК "С-300", артиллерии.
Повреждены 34 гражданских объекта – 31 жилой дом, админздание, автомобиль, ЛЭП.
По Новогродовке российские войска ударили тремя ракетами "С-300" – ранили двух человек. Повреждены 25 частных домов, админздание, ЛЭП.
Щербиновку оккупанты атаковали с артиллерии и РСЗО "Град". Разрушения получили два частных дома.
Кроме того, сегодня после полуночи Россия обстреляла ракетами Мирноград, Селидово и Константиновку. Повреждены объекты социальной инфраструктуры, админздание, складское помещение, магазин, частные дома, автомобили. Предварительно – мирные жители не пострадали.
Глава Донецкой ОВА рассказал об оперативной ситуации в области.
Покровский район. Накануне россияне выпустили 3 ракеты по Новогродовке – повредили 55 частных домов, многоэтажку, детсад, школу и админздание. Селидово получило 2 удара — повреждены 2 пятиэтажки, 8 частных домов, предприятие, 7 гаражей, 2 хозяйственные постройки, 2 нежилых помещения и ангар. В Мирнограде россияне попали в заведение культуры.
В 13:46 Воздушные силы сообщили об угрозе ряду областей на Востоке и Юге страны.
Впоследствии стало известно о движении ракеты в направлении Кропивницкого. Через несколько минут там раздалось несколько взрывов.
Также было громко и в Полтаве.
Во временно оккупированном Донецке обстреляли рынок "Меркурий". в большом жилом микрорайоне "Текстильщик".
Около 10 утра в Кировском районе раздались взрывы. Местные жители предполагают, что по рынку могли ударить с РСЗО.
Теперь известно о 25 погибших и десятки раненых.
Зеленский заявил, что не поддерживает сейчас мобилизацию 500 тысяч человек.
По его словам, он не увидел "достаточно ясных деталей" для организации такой мобилизации. К тому же, она требует привлечения большого количества средств.
Глава государства в интервью телеканалу Channel 4 News отметил, что законопроект о мобилизации должен быть справедливым.
Справедливо заменить, кому справедливо отдохнуть. Несправедливо обходить, когда кто-то за тебя погибает, и справедливо, что человек должен знать, куда он идет, насколько его подготовят,
В 12.00 во временно оккупированном Севастополе звучала воздушная тревога. Движение по Керченскому мосту перекрыли. Военные запустили дымовую завесу в районе Севастопольской бухты.
Позже оккупанты заявили о трех взрывах в городе и сбитии цели над Черным морем.
Источники 24 Канала рассказали, что терминал нефтеперерабатывающего завода "Новотек" в Усть-Луге атаковали беспилотники СБУ ночью 21 января. По состоянию на 12:00 утра масштабный пожар, возникший в результате удара, не потушили.
Нефтяной терминал "Усть-луга Ойл" в Ленинградской области – важный объект для врага. Там перерабатывают топливо, которое, в частности, поставляется и войскам России.
Ночью страна – агрессорка нанесла ракетные удары по Мирнограду, Селидоввому и Константиновке.
Повреждены частные дома, магазин, объекты социальной инфраструктуры, админздание, складское помещение, автомобили. Предварительно люди не пострадали.
Кроме того, за сутки оккупационные войска нанесли 11 ударов по Донбасу – ранены 2 человека.
За прошедшие сутки оккупанты нанесли 95 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области.
Они совершили 7 РСЗО-обстрелов Малой Токмачки и Роботиного, а также 26 БПЛА-атак по Гуляйполю, Орехову, Железнодорожному, Луговскому, Новоандреевке, Роботиному, Левадному и Полтавке.
По территории Новодаровки, Новоандреевки, Малой Токмачки, Волшебного, Щербаков, Гуляйполя, Лобкового, Каменского, Пятихаток и других прифронтовых населенных пунктов пришлось 62 артудара.
В результате вражеских артиллерийских обстрелов по Гуляйполю ранения получил 71-летний местный житель. Поступило 2 сообщения о разрушении жилых домов.
Оккупанты нанесли около 15 артиллерийских и минометных ударов по населенным пунктам Харьковской области.
Около 02:00 враг обстрелял село Тищеновка Купянского района. Поврежден газопровод, частный дом. Без пострадавших.
Около 03:30 оккупанты из минометов обстреляли город Волчанск Чугуевского района. В 04:15 враг ударил по городу Кабом. В результате обстрелов повреждены частные дома. Информация о пострадавших не поступала.
На утро 21 января в Черном море находится 8 вражеских кораблей, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 8 ракет. В Азовском море враг держит 1 корабль, в Средиземном море – еще один.
За минувшие сутки противник совершил 76 обстрелов, выпустив 365 снарядов из минометов, артиллерии, РСЗО, танков и БпЛА.
По городу Херсон враг выпустил 7 снарядов. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.
Жертв и пострадавших в гражданском населении нет.
За прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений.
На Купянском направлении нашими защитниками отбита 21 атака врага у Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.
На Лиманском направлении нашими защитниками отражены 6 атак оккупантов недалеко от Тернов, Ямполевки Донецкой области и еще 7 атак в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области.
На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 8 атак противника вблизи Богдановки, Клищиевки и Андреевки Донецкой области.
На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 11 атак врага в районе Авдеевки и еще 12 атак южнее Северного, Водяного, Первомайского и Невельского Донецкой области.
На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать окупантов возле Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 6 атак.
На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.
На Запорожском направлении нашими защитниками отражена атака противника западнее Вербового Запорожской области.
На Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 6 безуспешных штурмов позиций наших войск.
В то же время, украинские воины активными действиями наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
Во время ночного "хлопка" в Смоленской области России был атакован авиаремонтный завод. Предприятие занимается производством и ремонтом вооружения, авиационной и военной техники. Там могут производить ракеты Х-59 различных модификаций класса "воздух-поверхность". Этими ракетами россияне часто обстреливают Украину.
Институт изучения войны сообщил, что 20 января российские войска продвинулись вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная и захватили село Крохмальное.
Этот насленный пункт расположен в 20 километрах к северо-западу от Сватового.
В ВСУ заявили, что наши бойцы отошли на более защищенные позиции.
Крахмальное – это был населенный пункт, где проживало 45 человек до начала широкомасштабной войны. Там было где-то 5 домов. И вот эти 5 домов были разрушены российским агрессором, и, соответственно, наша цель – сохранить жизнь украинских защитников. Их позиции были перемещены на подготовленные запасные, где они сейчас держат оборону. Врагу не дают продвигаться дальше и каких-либо угроз для соседних подразделений это не несет,
После полуночи взрывы раздавались в Марганецкой общине Никопольщины. Там россияне ударили из тяжелой артиллерии. Направили туда и 2 дрона-камикадзе.
Изуродовали 5 частных домов, 2 хозяйственные постройки и гараж.
В самом Марганце из-за вражеских обстрелов повреждена линия электропередач. Обесточено было более 11 тыс. домов. Большинству семей свет уже вернули. Пострадавших нет.
Ночью, 21 января, в Снегиревской общине Николаевской области в результате атаки вражеских БпЛА типа "Shahed-131/136" поврежден жилой дом и летняя кухня в частном секторе. Также произошло возгорание хозяйственного сооружения, которое оперативно ликвидировано пожарными. Пострадавших нет.
Еще 760 российских окупантов отправились в ад. Вместе с ними было уничтожено:
Ночью российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар, применив 2 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожен 1 вражеский дрон.
Ночью под атакой беспилотников терминал морского торгового порта в Ленинградской области.
Как пишут местные телеграмм-каналы, там загорелись 2 цистерны из 17, площадь пожара на момент написания новости составляет 150 квадратных метров.
Два БПЛА атаковали газохранилище в портовом терминале в 3:20 ночи, где у причалов находились три больших танкера, прибывших в Усть-Лугу из Бельгии, Омана и Ливии.
Поздним вечером в российской Туле раздавались мощные взрывы. Также было неспокойно в Орле и Смоленске. Местные паблики сообщали об атаке беспилотниками.
В сети пишут, что "хлопок" посетил территорию "Щегловского вала" в Туле. Это предприятие военно-промышленного комплекса России, где собирается ЗРК "Панцирь-С" и "Панцирь-С1", а также модернизируется разнообразная бронетехника.
В Клинце Брянской области тоже были взрывы. Россияне заявляли о работе ПВО.
В половине четвертого утра Воздушные силы заявили об угрозе ударных дронов для Херсонщины и Николаевщины. Также тревогу объявляли и для Востока.
Около 5 утра воздушную опасность отменили.