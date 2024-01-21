"Хлопок" в нескольких регионах России, атака БПЛА на Юге: хронология 697 дня великой войны

Враг продолжает обстреливать территорию нашей страны, безуспешно пытаясь сломить сопротивление и моральный дух украинского населения. Тем временем Силы обороны мужественно удерживают линию фронта, не позволяя противнику захватить хотя бы кусок своей земли.

О событиях января на фронте, во внутренней политике и на международной арене читайте в материале 24 Канала.

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