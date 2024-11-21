Война приобрела глобальный характер: Путин выступает с обращением к россиянам

Российский диктатор Владимир Путин обратился к гражданам страны-агрессора с экстренным обращением. Главные заявления касаются войны в Украине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские пропагандистские СМИ. Все, что заявил Путин во время обращения – читайте в материале.

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Что заявил Путин в обращении к россиянам