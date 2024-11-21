Война приобрела глобальный характер: Путин выступает с обращением к россиянам

21 ноября 2024, 19:15
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Автор: Маргарита Волошина

Российский диктатор Владимир Путин обратился к гражданам страны-агрессора с экстренным обращением. Главные заявления касаются войны в Украине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские пропагандистские СМИ. Все, что заявил Путин во время обращения – читайте в материале.

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Что заявил Путин в обращении к россиянам

19:17, 21 ноября

Путин заявил, что 21 ноября россияне якобы использовали для удара российскую систему средней дальности "Орешник".

По его словам, средств противодействия российским ракетам такого типа пока якобы нет.

19:16, 21 ноября

Конфликт в Украине после удара западными ракетами по России приобрел глобальный характер,
– говорит диктатор.

Он добавил, что якобы ВС России нанесли комбинированный удар по объекту ОПК Украины в ответ на удары американским и британским оружием по России

19:15, 21 ноября

Путин заявил, что 19 ноября 6 ракетами ATACMS и 21 ноября системами Storm Shadow были нанесены удары по объектам в Курской и Брянской областях.

В то же время он говорит, что поставленных Украиной целей в ударах выполнено не было.

Использовать дальнобойное оружие по территории России без специалистов стран, где оно было изготовлено, невозможно, это известно,
– подчеркнул он.