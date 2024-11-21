Война приобрела глобальный характер: Путин выступает с обращением к россиянам
Российский диктатор Владимир Путин обратился к гражданам страны-агрессора с экстренным обращением. Главные заявления касаются войны в Украине.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские пропагандистские СМИ. Все, что заявил Путин во время обращения – читайте в материале.
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Что заявил Путин в обращении к россиянам
Путин заявил, что 21 ноября россияне якобы использовали для удара российскую систему средней дальности "Орешник". По его словам, средств противодействия российским ракетам такого типа пока якобы нет. Конфликт в Украине после удара западными ракетами по России приобрел глобальный характер, Он добавил, что якобы ВС России нанесли комбинированный удар по объекту ОПК Украины в ответ на удары американским и британским оружием по России Путин заявил, что 19 ноября 6 ракетами ATACMS и 21 ноября системами Storm Shadow были нанесены удары по объектам в Курской и Брянской областях. В то же время он говорит, что поставленных Украиной целей в ударах выполнено не было. Использовать дальнобойное оружие по территории России без специалистов стран, где оно было изготовлено, невозможно, это известно,
– говорит диктатор.
– подчеркнул он.
Путин заявил, что 21 ноября россияне якобы использовали для удара российскую систему средней дальности "Орешник".
По его словам, средств противодействия российским ракетам такого типа пока якобы нет.
Конфликт в Украине после удара западными ракетами по России приобрел глобальный характер,
Он добавил, что якобы ВС России нанесли комбинированный удар по объекту ОПК Украины в ответ на удары американским и британским оружием по России
Путин заявил, что 19 ноября 6 ракетами ATACMS и 21 ноября системами Storm Shadow были нанесены удары по объектам в Курской и Брянской областях.
В то же время он говорит, что поставленных Украиной целей в ударах выполнено не было.
Использовать дальнобойное оружие по территории России без специалистов стран, где оно было изготовлено, невозможно, это известно,