Путин признался в одном: какой новый бред придумал о войне против Украины

На очередном заседании с членами своего правительства Владимир Путин сказал, что главное условие развития России – продолжение войны против Украины. По словам диктатора, благодаря военно-промышленному комплексу экономика страны якобы "продолжает расти хорошими темпами".

Ни один адекватный человек не скажет, что война – это условие развития, сказал 24 Каналу российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Ведь война наоборот отвлекает людей, истощает ресурсы и делает невозможным решение многих глобальных задач.

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Зачем Путину война против Украины

По мнению российского оппозиционного политика, Путин признался только в одном, что он создал модель управления страной, в которой управлять без войны он больше не может. Война нужна российскому президенту как неотъемлемый механизм сохранения власти.

Путин выдал очередную порцию бреда о том, что якобы боевые действия "укрепляют экономическую базу" страны, а это, в свою очередь, должно привести к победе России в войне и к ее завершению.

Можно создавать продукты, которые десятилетиями будут приносить пользу людям, а можно просто создавать валовой внутренний продукт и сразу же его уничтожать. Весь ВВП Путина идет на свалку, ведь население им никак не может пользоваться,

– сказал Гудков.

По его словам, в России нет ВВП, которое обеспечивает социальные блага, развитие благосостояния жизни и тому подобное. Происходит стремительный спад качества жизни в России и он будет продолжаться.

Кроме того, российский президент сказал, что реализуя свои планы, Кремль прежде всего опирается на положение дел в экономике, мол, именно индустриальный, торговый, логистический, финансовый потенциал определяет ресурсные, бюджетные возможности государства, формирует средства, выделяемые на ключевые и системно значимые задачи.

"Это, как не раз уже говорил, главное, основное условие для реализации долгосрочных планов развития России",

– объяснил Путин свой "гениальный" план.

В то же время накануне первого Саммита мира среди ультиматумов российского президента было снятие санкций со страны-агрессора. Поэтому очевидно, с экономикой не все так хорошо, как рассказывает диктатор. Например, уровень инфляции в стране увеличивается бешеными темпами. Поэтому уже сейчас миллионы граждан России живут в минусе и их доход не успевает за инфляцией.