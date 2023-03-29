Потеря политического рейтинга для Путина – смерть: зачем ему война в Украине

Владимир Путин начал войну против Украины почти год назад, прежде всего, для того, чтобы решить внутренние проблемы. Ведь на происходящее в мире он уже не обращает внимания, потому что Россия давно потеряла любой имидж на международной арене.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Более того, он считает, что Путина сейчас беспокоят даже не внутренние вопросы России, а проблема собственного выживания в этой власти.

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Это пугает Путина

По его мнению, кремлевскому диктатору сейчас важно только то, что связано с его жизнью, потому что он неотрывно связывает ее с властью.

Утрату политической власти он рассматривает как финал своей жизни и в конце концов как смерть. А также как расправу над ним и с его семьей. И это очень сильно его пугает,

– заметил он.

Оппозиционер считает, что и война объясняется исключительно внутренними российскими факторами – укреплением власти, повышением рейтинга, который снижался, затыканием ртов своим критикам путем установления военной хунты и военно-политического режима.

Геннадий Гудков о факторах, повлиявших на решение Путина начать войну: смотрите видео

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"Война против Украины почти на 90% обусловлена именно внутренними проблемами, которые Путин пытался решить военным путем", - подчеркнул он.

Гудков подчеркнул, что Украине не повезло, что она оказалась страной, на которой Путин решил сделать себе новые рейтинги, новую историю и новые успехи.

"На месте Украины мог бы оказаться и Казахстан, и Грузия, и Беларусь, будь она независимой. Именно 2014 год и привел к трагедии, которую мы видим сейчас - Путин решился на широкомасштабное вторжение именно против Украины", - резюмировал оппозиционный политик.

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