Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также "Труба" в Купянске, успехи на Сумщине и возле Доброполья: как изменилась линия фронта за неделю

Что об успехах оккупантов говорит Герасимов?

Генерал Валерий Герасимов посетил позиции своих войск в Украине и заявил, что россияне продвигаются на всех фронтах, сообщило минобороны врага. Там добавили, что самые ожесточенные бои продолжаются вокруг логистического центра Покровск.

По словам Герасимова, российские войска якобы достигают прогресса на востоке Донецкой области – главном очаге боевых действий, а также дальше на западе – в Запорожской и Днепропетровской областях.

Наши войска в зоне специальной военной операции продвигаются практически по всем направлениям,

– говорит он.

Начальник Генштаба вооруженных сил России в так называемой "специальной военной операции" рассказал:

Украинская армия якобы перебросила лучше подготовленные и боеспособные подразделения, сняв их с других направлений. "Это облегчает продвижение наших войск в других секторах", – говорит Герасимов.

Российские силы, мол, также продвигаются в направлении Купянска и Ямполя.

В то же время заявления Герасимова противоречат сообщениям президента Украины Владимира Зеленского и украинских военных. Глава государства подчеркнул, что украинские Силы обороны сорвали три российские наступательные миссии, но оккупанты планируют еще две.

Кроме этого, украинский командир сообщил, что его силы отбили российское наступление вблизи Покровска, а аналитики DeepState зафиксировали украинские успехи в соседнем городе. Также представитель одного из украинских подразделений вблизи Купянска заявил, что попытка российского наступления на город завершилась тем, что многие оккупанты попали в плен.

Война России с Украиной: последние новости