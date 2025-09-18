Про це пише 24 Канал із посиланням на Reuters.

Що про успіхи окупантів каже Герасимов?

Генерал Валерій Герасимов відвідав позиції своїх військ в Україні та заявив, що росіяни просуваються на всіх фронтах, повідомило міноборони ворога. Там додали, що найзапекліші бої тривають довкола логістичного центру Покровськ.

За словами Герасимова, російські війська нібито досягають прогресу на сході Донецької області – головному осередку бойових дій, а також далі на заході – у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Наші війська в зоні спеціальної військової операції просуваються практично в усіх напрямках,

– каже він.

Начальник Генштабу збройних сил Росії у так званій "спеціальній військовій операції" розповів:

Українська армія нібито перекинула найкраще підготовлені й найбоєздатніші підрозділи, знявши їх з інших напрямків. "Це полегшує просування наших військ в інших секторах", – каже Герасимов.

Російські сили, мовляв, також просуваються у напрямку Куп'янська та Ямполя.

Водночас заяви Герасимова суперечать повідомленням президента України Володимира Зеленського та українських військових. Глава держави підкреслив, що українські Сили оборони зірвали три російські наступальні місії, але окупанти планують ще дві.

Крім цього, український командир повідомив, що його сили відбили російський наступ поблизу Покровська, а аналітики DeepState зафіксували українські успіхи в сусідньому місті. Також речник одного з українських підрозділів поблизу Куп’янська заявив, що спроба російського наступу на місто завершилася тим, що багато окупантів потрапили в полон.

