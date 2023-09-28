Поможет "магия больших чисел": Белесков объяснил, как Украина победит в войне

Украина прошла долгий путь в войне против России, но столкнется еще не с одним вызовом. Однако, несомненно, что, несмотря на трудности, страну-агрессору удастся победить.

Старший аналитик фонда "Вернись живым" и аналитик Национального института стратегических исследований Николай Белесков в интервью 24 Каналу поделился своими мыслями относительно победы Украины на поле боя. Для этого, по его словам, в первую очередь, должно консолидироваться общество и власть.

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Почему Украина победит в войне

"Я все же рассчитываю на то, что мы будем делать меньше ошибок, а противник и дальше будет делать больше. И что мы будем этим пользоваться", – отметил Николай Белесков.

По мнению аналитика, если внутри украинского общества и политической власти сохранится единство, то у Запада не будет другого варианта, кроме как нам помогать. В частности, никто не сможет заставить Украину идти на договоренности с Россией.

Мы и дальше сможем удерживать коалицию в поддержку Украины, выиграть время до запуска оборонно-промышленного комплекса цивилизованных государств. А дальше уже начнется магия больших чисел, поскольку сейчас эти сравнения маленького ВВП России, большого ВВП стран формата "Рамштайн", – это все о возможностях, которые будут,

– подчеркнул Белесков.

Аналитик добавил, что сейчас Украине нужно превратить экономический потенциал в оборонный. Дело в том, что на протяжении 18 месяцев Украина сначала держалась на собственных возможностях, а дальше – на запасах, накопленных Западом.

Поскольку сейчас они в значительной степени иссякли, нужно время для восстановления и выхода на тот уровень, который "предоставит силам хорошее преимущество".

Как мир помогает Украине: актуальные новости

В НАТО сообщили об увеличении производства боеприпасов и для собственных нужд, и для нужд Украины. Посольство США при НАТО Джулиан Смит отметила, что страны-члены НАТО передавали Украине необходимое вооружение в ущерб себе. Из-за этого запасы некоторых государств действительно страдали. Поэтому для этого в Альянсе начали работу над планом действий по оборонному производству.

Украина получила первые американские танки Abrams. Пока на поле боя будет 10 машин, еще 23 Соединенные Штаты обещают передать Украине впоследствии. Речь идет о модификации M1 Abrams.

Премьер Эстонии Кая Каллас подчеркнула, что у России достаточно ресурсов для ведения длительной войны. Поэтому Каллас призвала Запад реагировать на текущие потребности ВСУ и не тянуть с военной поддержкой для Украины, ведь это играет на руку Путину.