"Просят нас продержаться еще 5 лет": готовится ли Европа к войне

Европе важно быть готовыми к потенциальной войне с Россией. Если они будут действительно вооружены до зубов, то Путин никогда на них не пойдет.

Об этом 24 Каналу рассказал председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук, отметив, что Европа должна продемонстрировать готовность и организованность в военном плане, чтобы Россия не решилась напасть. Но сейчас у них с этим проблемы.

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Европу справедливо критикуют

Как отметил Рыбачук, президент США Дональд Трамп достаточно справедливо критикует Европу. Они должны быть готовы сами позаботиться о своей безопасности.

Сейчас европейцы имеют понимание, что им нужно сейчас делать. Но они достаточно долго втягиваются в процесс. Уже были положительные решения в военном плане. Однако все идет слишком медленно.

Мне понравилось решение о финансировании украинского ВПК и совместных разработок. Мы видим готовность Европы увеличить финансирование на собственную оборону. Но им всегда не хватает времени. Вот немцы сидели, почесали затылок и начали просить Украину продержаться еще 5 лет, потому что сейчас Бундесвер не готов. Странная ситуация,

– сказал Рыбачук.

Добавим, в марте руководитель немецкой разведки заявил, что планы России по дальнейшей агрессии зависят от войны в Украине. По его словам, если российско-украинская война закончится до 2029-2030 годов, то Россия значительно быстрее сможет атаковать Европу. Он намекнул, что Европе не выгодно быстрое прекращение войны в Украине.

Кроме этого, в литовской разведке считают, что Россия вполне может начать ограниченные военные действия против отдельных стран НАТО в течение ближайших 3-5 лет.