Про це 24 Каналу розповів голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук, зауваживши, що Європа має продемонструвати готовність та організованість у військовому плані, аби Росія не наважилася напасти. Але зараз у них з цим проблеми.

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Європу справедливо критикують

Як наголосив Рибачук, президент США Дональд Трамп досить справедливо критикує Європу. Вони мають бути готовими самі подбати про свою безпеку.

Зараз європейці мають розуміння, що їм потрібно зараз робити. Але вони досить довго втягуються в процес. Вже були позитивні рішення у військовому плані. Однак все йде аж надто повільно.

Мені сподобалося рішення про фінансування українського ВПК та спільних розробок. Ми бачимо готовність Європи збільшити фінансування на власну оборону. Але їм завжди не вистачає часу. От німці сиділи, почухали потилицю і почали просити Україну протриматися ще 5 років, бо зараз Бундесвер не готовий. Дивна ситуація,

– сказав Рибачук.

Додамо, у березні керівник німецької розвідки заявив, що плани Росії щодо подальшої агресії залежать від війни в Україні. За його словами, якщо російсько-українська війна закінчиться до 2029-2030 років, то Росія значно швидше зможе атакувати Європу. Він натякнув, що Європі не вигідне швидке припинення війни в Україні.

Окрім цього, в литовській розвідці вважають, що Росія цілком може почати обмежені військові дії проти окремих країн НАТО упродовж найближчих 3-5 років.