Психоз россиян уже не скрыть: генерал-лейтенант объяснил важность нынешнего этапа войны
На оккупированных россиянами территориях все чаще звучат взрывы. У захватчиков психоз, они пробуют держать ситуацию под контролем, но им это не очень удается.
В то же время, украинским защитникам необходимо дальнобойное оружие и боеприпасы к нему, чтобы наносить точечные удары вглубь оккупированных территорий Украины и заставить врага уйти с наших земель. Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант ВСУ в отставке и военный эксперт Игорь Романенко.
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В чем важность нынешнего этапа войны
Как вот было во время Херсонской операции. Тогда Вооруженные Силы Украины заняли первый рубеж обороны и начали наносить удары по пунктам управления российских оккупантов, складам и логистическим цепям. Захватчики были вынуждены сами выйти с правого берега Херсонщины.
Сегодня идет этап стратегической оборонной операции. Тяжелые бои идут от Харьковской до Запорожской области, а горячее всего – в районе Бахмута Донецкой области.
Что касается других направлений, то там, если российским оккупантам и удается продвигаться, то только в рамках задач тактического уровня.
Нам нужно в этой стратегической операции по обороне перемолоть противника, остановить его, заставить перейти к обороне хотя бы на отдельных направлениях и при наличии подготовленного стратегического резерва проводить контрнаступательные операции по освобождению территорий,
– заметил военный эксперт.
Однако это второй этап на будущее. Сейчас наши бойцы уничтожают врага по всей линии фронта и наносят точечные удары по важным объектам россиян. В частности, в районе оккупированного Мариуполя, который захватчики сделали своим логистическим хабом и свезли туда большое количество личного состава и военной техники.
Романенко объяснил важность нынешнего этапа войны: смотрите видео
Что интересно, эти взрывы уже осуществляются на дальности до 100 километров, то есть больше стандартных 84 километров HIMARS. Кроме того, у ВСУ есть "Точка-У", а также партнеры передали нам высокоточные крылатые бомбы JDAM.
Взрывы в Мариуполе: что известно
- Во временно оккупированном Мариуполе участился "хлопок". Первые взрывы в городе прогремели вечером 21 февраля. С тех пор сообщали о 14 взрывов вокруг захваченного россиянами города.
- В Минобороны Великобритании сообщили, что взрывы прогремели в хранилищах боеприпасов в аэропорту, на двух топливных складах и сталелитейном заводе, который Россия использует как военную базу.
- Руководитель пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сказала, что удары по позициям россиян в Мариуполе свидетельствуют о том, что ВСУ нашли способ бить захватчиков в тылу.
- Советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что оккупанты ничего не могут сделать, чтобы защититься от "хлопка". По его словам, россияне по ночам перемещают технику с места на место, пытаясь ее где-то спрятать.
- Кроме того, в оккупационном войске начались разговоры, что нужно отводить склады на безопасное расстояние.