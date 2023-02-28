Психоз россиян уже не скрыть: генерал-лейтенант объяснил важность нынешнего этапа войны

На оккупированных россиянами территориях все чаще звучат взрывы. У захватчиков психоз, они пробуют держать ситуацию под контролем, но им это не очень удается.

В то же время, украинским защитникам необходимо дальнобойное оружие и боеприпасы к нему, чтобы наносить точечные удары вглубь оккупированных территорий Украины и заставить врага уйти с наших земель. Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант ВСУ в отставке и военный эксперт Игорь Романенко.

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В чем важность нынешнего этапа войны

Как вот было во время Херсонской операции. Тогда Вооруженные Силы Украины заняли первый рубеж обороны и начали наносить удары по пунктам управления российских оккупантов, складам и логистическим цепям. Захватчики были вынуждены сами выйти с правого берега Херсонщины.

Сегодня идет этап стратегической оборонной операции. Тяжелые бои идут от Харьковской до Запорожской области, а горячее всего – в районе Бахмута Донецкой области.

Что касается других направлений, то там, если российским оккупантам и удается продвигаться, то только в рамках задач тактического уровня.

Нам нужно в этой стратегической операции по обороне перемолоть противника, остановить его, заставить перейти к обороне хотя бы на отдельных направлениях и при наличии подготовленного стратегического резерва проводить контрнаступательные операции по освобождению территорий,

– заметил военный эксперт.

Однако это второй этап на будущее. Сейчас наши бойцы уничтожают врага по всей линии фронта и наносят точечные удары по важным объектам россиян. В частности, в районе оккупированного Мариуполя, который захватчики сделали своим логистическим хабом и свезли туда большое количество личного состава и военной техники.

Романенко объяснил важность нынешнего этапа войны: смотрите видео

Что интересно, эти взрывы уже осуществляются на дальности до 100 километров, то есть больше стандартных 84 километров HIMARS. Кроме того, у ВСУ есть "Точка-У", а также партнеры передали нам высокоточные крылатые бомбы JDAM.

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