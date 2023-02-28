Водночас українським захисникам потрібна далекобійна зброя та боєприпаси до неї, щоб завдавати точкових ударів вглиб окупованих територій України та змусити ворога піти з наших земель. Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант ЗСУ у відставці та військовий експерт Ігор Романенко.
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У чому важливість нинішнього етапу війни
Як-от було під час Херсонської операції. Тоді Збройні Сили України зайняли перший рубіж оборони та почали завдавати ударів по пунктах управління російських окупантів, складах і логістичних ланцюгах. Натомість загарбники були вимушені самі вийти з правого берега Херсонщини.
Сьогодні триває етап стратегічної оборонної операції. Важкі бої йдуть від Харківської до Запорізької області, а найгарячіше – в районі Бахмута Донецької області.
Що стосується інших напрямків, то там якщо російським окупантам і вдається просуватися, то лише в межах завдань тактичного рівня.
Нам треба у цій стратегічній операції з оборони перемолоти противника, зупинити його, змусити перейти до оборони бодай на окремих напрямках і за наявністю підготовленого стратегічного резерву проводити контрнаступальні операції щодо звільнення територій,
– зауважив військовий експерт.
Однак це другий етап на майбутнє. Зараз наші бійці знищують ворога на усій лінії фронту та завдають точкових ударів по важливих об'єктах росіян. Зокрема в районі окупованого Маріуполя, який загарбники зробили своїм логістичним хабом і звезли туди велику кількість особового складу та військової техніки.
Романенко пояснив важливість нинішнього етапу війни: дивіться відео
Що цікаво, ці вибухи вже здійснюються на дальності до 100 кілометрів, тобто більше за стандартні 84 кілометри HIMARS. Окрім того, ЗСУ мають "Точка-У", а також партнери передали нам високоточні крилаті бомби JDAM.
Вибухи в Маріуполі: що відомо
- У тимчасово окупованому Маріуполі почастішала "бавовна". Перші вибухи у місті пролунали ввечері 21 лютого. Відтоді повідомляли про 14 вибухів навколо захопленого росіянами міста.
- У Міноборони Великої Британії повідомили, що вибухи пролунали у сховах боєприпасів в аеропорту, на двох паливних складах та сталеливарному заводі, який Росія використовує як військову базу.
- Керівниця пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк сказала, що удари по позиціях росіян у Маріуполі свідчать про те, що ЗСУ знайшли спосіб бити загарбників в тилу.
- Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що окупанти нічого не можуть вдіяти, щоб захиститись від "бавовни". За його словами, росіяни ночами переміщують техніку з місця на місце, намагаючись її десь сховати.
- Крім того, в окупаційному війську почалися розмови, що потрібно відводити склади на безпечну відстань.