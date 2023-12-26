Не количество потерь: что может изменить отношение россиян к войне

Российское население совсем не беспокоят огромные потери среди оккупантов, потому что им не жалко даже своих граждан. Однако территории, даже чужие, очень важны для россиян. Поэтому деоккупация Крыма может изменить их отношение к войне против Украины и путинского режима.

Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Также, по его словам, протесты жен мобилизованных россиян также небезопасны для Кремля.

Смотрите также Расшатывание ЕС, нападение на НАТО и втягивание Китая в войну: что советуют Путину аналитики

У россиян – отсутствие эмпатии

Игорь Яковенко отметил, что для россиян более 300 тысяч ликвидированных оккупантов не имеют никакого значения. Кроме того, в России очень гордятся количеством погибших во время Второй мировой войны, поэтому, может быть, такая ситуация и сейчас.

Но есть еще одна проблема – это полное отсутствие эмпатии у значительной части российского населения. Есть много случаев, когда им не жалко даже родного сына, мужа. Отсутствие эмпатии касается не только чужих людей, но и близких,

– объяснил он.

Однако для россиян всегда большую роль играли территории, особенно когда речь идет о временно оккупированном Крыму. Когда ВСУ освободят полуостров из-под оккупации, это может быть весомым поводом для россиян, чтобы задуматься, прежде всего захватчикам, которые на фронте.

"Я уверен, что деоккупация Крыма сделает "щелчок" в головах прежде всего военных, который заставит их признать, что война не только бессодержательная, но и вредная. Путин начал войну. Крым "потеряли". Возникает вопрос: настоящий ли царь, не пора ли войску бунтовать? Думаю, такое очевидное понимание может пролезть в их головы", – предположил оппозиционер.

Также в России активно распространяется движение мобилизованных дружин, которое может привести к более активным протестам.

Протесты жен оккупантов: главное

В конце ноября жены мобилизованных клеили наклейки на стекло автомобилей, где использовали символику захватчиков – буквы "Z" и "V" и пишут, что "зае**лись". Они не способны выйти на протест, поэтому попытки показать свое недовольство такие же бестолковые, как и все остальное в России.

2 декабря российские СМИ сообщили, что в городе Ульяновск силовики вызвали "на разговор" не менее четырех родственниц мобилизованных. По словам одной из них, ей говорили об ответственности по статье "о дискредитации армии".

Недавно издание The Guardian написало, что движение женщин мобилизованных россиян продолжает набирать обороты. Россиянки требуют полной демобилизации своих мужчин и выдвигают претензии лично Владимиру Путину. Они отмечают, что гражданские лица не должны участвовать в боевых действиях. Женщины угрожают, что количество поклонников движения будет увеличиваться.