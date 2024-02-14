Очень перспективное направление: майор ВСУ сказал, что может облегчить выполнение задач на фронте

В ГУР сообщали, что 8 февраля украинские защитники "положили" софт, который российская армия использует для перепрограммирования китайских дронов Mavic, которые запускают на линии фронта. Некоторое время враг не мог использовать эти дроны на поле боя.

Это очень перспективное направление, которое может облегчить ВСУ выполнение определенных задач в зоне ведения боевых действий. Это 24 Каналу отметил майор ВСУ Егор Чечеринда.

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Такие операции будут продолжаться

Егор Чечеринда отметил, что тогда все программное обеспечение захватчиков "легло", поэтому в течение длительного времени россияне не могли использовать эти дроны вдоль всей линии фронта.

Это происходило не очень долго. Однако в ГУР МО уже заявили, что такие атаки на российские софты, которые используют оккупанты во время работы дронами, будут продолжены.

Проведение таких операций может облегчить ВСУ выполнение определенных задач в зоне ведения боевых действий. Будем надеяться, что украинским воинам удастся "положить" эту софт-систему не только для Mavic, но и для других российских дронов, "Ланцетов" и других FPV-дронов. Это очень перспективное направление,

– отметил майор ВСУ.

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