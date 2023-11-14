Переломный момент: экс-сотрудник СБУ сказал, что может заставить россиян отступить

Россия пока не планирует отказываться от намерения захватить Украину и всеми силами пытается собрать живую силу и технику. Однако экономический фактор может заставить оккупантов отступить с части украинских территорий.

Безумные потери в живой силе не пугают Кремль. Такое мнение 24 Каналу озвучил экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

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Триггер для остановки войны

Иван Ступак отметил, что только на Авдеевском направлении Россия потеряла 10 тысяч солдат. Однако на самом деле это количество может быть значительно больше, учитывая пропавших без вести, раненых. Только на одном направлении враг мог лишиться 30 тысяч боевиков.

Неизвестно, какой у россиян болевой порог относительно потерь. По мнению экс-сотрудника СБУ, триггером для остановки войны против Украины для Кремля могут стать экономические проблемы.

Если у россиян исчезнет возможность закупать микроэлектронику, дополнительные запасные части, выкупать свое вооружение, которое они ранее подарили или продали, например, странам Африки, не будет возможности ее вернуть, то после этого, возможно, последует отступление с части территорий и начало переговоров. Отсутствие денег, финансового ресурса для ведения войны может стать переломным моментом,

– предположил он.

Ступак о потерях врага: смотрите видео

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