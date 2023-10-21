Кардинально, – Данилов сказал, при каком условии ситуация на поле боя изменится
Источник:Kyodo News
Ситуация на поле боя может кардинально измениться. Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что для этого нужно.
Он развеял опасения, что международное внимание и поддержка упадет на фоне эскалации ситуации между Израилем и палестинской боевой группировкой ХАМАС на Ближнем Востоке.
"Не было никакого снижения уровня коммуникации с Соединенными Штатами и Европой. Сотрудничество продолжается, и мы получаем помощь каждый день", – подчеркнул секретарь СНБО.
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Когда ситуация на поле боя изменится
Данилов заявил, что "ситуация кардинально изменится" после того, как с Запада прибудут истребители F-16 для укрепления украинской ПВО. Однако сейчас трудно предсказать время, необходимое для деоккупации всей территории Украины.
Пока Россия продолжает оккупировать территорию, включая Крым, ни о каких переговорах не может быть и речи,
– подчеркнул секретарь СНБО.
По его словам, Украина заключила неформальное соглашение о неиспользовании оружия, предоставленного Западом, для нападений на материковую часть России. В то же время, Данилов предупредил, что объекты вокруг Москвы могут стать мишенью для оружия отечественного производства.
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F-16 для Украины: коротко
- В Брюсселе 11 октября проходила 16-я встреча министров обороны в формате "Рамштайн", а также заседания участников коалиции по истребителей F-16, которое произошло за закрытыми дверями. После встречи Министерство обороны Бельгии заявило, что страна сможет передать Киеву эти истребители в начале 2025 года.
- Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер пояснила, что количество переданных самолетов будет зависеть от "увеличения мощности новых F-35". По ее словам, страна продолжит работу по подготовке пилотов и предложит техническое обслуживание всего коалиционного флота F-16.
- Следует отметить, что за день до этого президент Владимир Зеленский посетил Бухарест, где провел переговоры с президентом Румынии Клаусом Иоганнисом. В Румынии сейчас создают Центр подготовки пилотов для F-16, и украинские пилоты будут среди первых, кто будет там учиться.