Мощнее и качественнее уничтожаем оккупантов: как дроны расширяют возможности ВСУ

ВСУ активно используют против врага ударные и разведывательные беспилотники. Они позволяют украинским защитникам более эффективно уничтожать российских оккупантов.

Об этом 24 Каналу рассказал командир роты ударных БПАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко. По его словам, ударные беспилотники дополняют общий огневой комплекс.

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Юрий Федоренко отметил, что разведывательные беспилотники типа крыло позволяют нашим военным видеть врага как днем, так и ночью. Это позволяет более мощно и качественно уничтожать захватчиков посредством объединенного огневого воздействия.

FPV-дроны есть разной модификации и применения. К примеру, беспилотники многократного применения используют для нанесения поражения по передовым позициям россиян, уничтожению ударно-штурмовой группы, а также отбития врага с определенных позиций. Это поддержка наших ударно-штурмовых действий ВСУ.

FPV-дроны, летящие в одну сторону, взрываются вместе с боеприпасом. Дальность долета таких дронов достаточно высокая и, как следствие, мы можем с их помощью и при благоприятных условиях, в частности, проводить мероприятия по контрбатарейной борьбе. То есть уничтожать как прицепную артиллерию противника, так и самоходные артиллерийские установки, средства реактивного огня, средства ПВО,

– объяснил он.

Также в Украине достаточно мощно и быстро развивается направление крыла FPV. Пока они не являются массовым явлением, но используются Силами обороны.

В ночное время ВСУ используют бомберы. Это разработка Украины, у которой нет аналогов в мире. Поэтому сейчас перед врагом тоже стоит задача разработать нечто подобное. С помощью них украинским бойцам удается эффективно отражать ударно-штурмовые действия врага, нанося по ним массированный удар с воздуха и проводить мероприятия по уничтожению легкобронированной и бронированной техники оккупантов.

"Для врага это существенное препятствие, потому что они получают значительное поражение. Иногда бывает, что на коротком отрезке группа ночных бомберов за ночь может уничтожить до 20 – 25 единиц техники определенного количества экипажей там, где происходят ударно-штурмовые действия врага и большое насыщение этими средствами", – подчеркнул военный.

Федоренко о роли дронов в действиях ВСУ: смотрите видео

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