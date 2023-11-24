Мы готовы, – военный ВСУ предположил, какими будут боевые действия зимой

Зимой боевые действия будут продолжаться. Российские оккупанты не оставят своих намерений захватывать все больше позиций и перехватить инициативу. Однако ВСУ готовы к зиме.

Украинские защитники смогут не только сдерживать врага, но и освобождать наши территории из-под оккупации. Это 24 Каналу отметил майор ВСУ, заместитель командира тактической группы "Азов" Родион Кудряшов.

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"Думаю, оккупанты не оставят планов забирать инициативу на переднем крае, захватывать еще больше позиций. Но ВСУ готовы к зиме. Мы готовы не только сопротивляться, но и продолжать уничтожать врага и делать все, чтобы освободить нашу землю в пределах границы 1991 года" , – подчеркнул он.

Кудряшов о боевых действиях зимой: смотрите видео

ВСУ готовы воевать зимой: последние новости