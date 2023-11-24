Мы готовы, – военный ВСУ предположил, какими будут боевые действия зимой
Зимой боевые действия будут продолжаться. Российские оккупанты не оставят своих намерений захватывать все больше позиций и перехватить инициативу. Однако ВСУ готовы к зиме.
Украинские защитники смогут не только сдерживать врага, но и освобождать наши территории из-под оккупации. Это 24 Каналу отметил майор ВСУ, заместитель командира тактической группы "Азов" Родион Кудряшов.
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"Думаю, оккупанты не оставят планов забирать инициативу на переднем крае, захватывать еще больше позиций. Но ВСУ готовы к зиме. Мы готовы не только сопротивляться, но и продолжать уничтожать врага и делать все, чтобы освободить нашу землю в пределах границы 1991 года" , – подчеркнул он.
Кудряшов о боевых действиях зимой: смотрите видео
ВСУ готовы воевать зимой: последние новости
- Министр обороны США Ллойд Остин 20 ноября во время визита в Киев заявил, что украинские военные готовы противостоять российским захватчикам зимой. Глава Пентагона отметил, что этому поспособствует объявленный ранее последний пакет помощи на 100 миллионов долларов. Известно, что в него входит зимнее снаряжение. По его словам, у ВСУ есть все необходимые средства, чтобы добиться успеха в боях зимой.
- Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо отметил, что с наступлением зимы характер боевых действий в Украине может измениться, однако ВСУ стремятся продолжать контрнаступление. Одна из главных задач украинских бойцов на зиму – перерезать логистические пути российских военных, чтобы оставить оккупантов в холоде и голоде, что в результате должно снизить мотивацию противника.
- Отметим, что Россия два месяца воздерживается от применения против Украины крылатых ракет воздушного базирования Х-101 и Х-555. В Минобороны Великобритании сообщили, что россияне формируют боевое пространство, чтобы атаковать энергоинфраструктуру Украины зимой.