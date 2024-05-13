Все боеспособное россияне уже задействовали: в Сухопутных войсках оценили резервы врага
Россия задействовала в Украине все наиболее боеспособные подразделения. Переброска подразделений или воинских частей с одного направления на другое будет происходить только в пределах фронта.
На территории России нет обученных войск с боевым опытом. Об этом 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.
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"Все боеспособное россияне уже задействовали в Украине. Поскольку они здесь пытаются где-то проводить такую круговую ротацию своих войск с целью даже сохранения психологического уровня при имеющихся потерях. Все боеспособные подразделения или подразделения, которые имеют опыт ведения боев, так или иначе задействованы в Украине", – объяснил он.
Потери врага и нагрузка на логистику
Иван Тимочко отметил, что теоретически россияне могут снимать подразделения из других военных округов и приобщать на линию фронта в Украине. Однако дополнительное перемещение больших масс войск будет означать огромную нагрузку на логистику. Встанет вопрос поддержки логистики для войск, которая сейчас есть на фронте в Украине. Захватчикам придется в чем-то себя ограничивать.
Также если ввести в бой войска, то сначала это будут огромные потери для врага. Ведь нужно время, чтобы привлечь их эффективно. А ВСУ точно увидят перемещение оккупационных подразделений.
Почему-то мало говорят, что на самом деле на Харьковском направлении, когда россияне только выдвигались в сторону наших границ, очень много было сожжено их техники, уничтожено их боевых групп еще непосредственно на российской территории,
– добавил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.
Наступление россиян в Харьковской области: последние новости
- В Генштабе ВСУ сообщили, что на Харьковском направлении оперативная обстановка дальше сложная и динамично меняется. В частности, боевые действия ведутся на направлениях Пыльная – Лукьянцы, Пыльная – Глубокое, Пыльная – Олейниково, Муром – Бугроватка. Россияне проводят штурмовые действия на направлениях Стрелечья – Глубокое, Олейниково – Глубокое, Олейниково – Лукьянцы, Муром – Старица, Плетеневка – Тихое.
- На этих направлениях за прошедшие сутки враг совершил 22 штурмовые действия, из них 14 – продолжаются. В частности, ведутся бои за приграничный город Волчанск. Враг привлек значительные силы для ведения наступления на город в составе до 5 батальонов и не считается с собственными потерями. Только убитыми на этом направлении Россия потеряла за сутки более 100 оккупантов.
- Россияне усиливают обстрелы Волчанска. По словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, северная граница Харьковщины – это сейчас самое сложное направление.