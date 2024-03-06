На каком направлении россияне имеют успехи: военный эксперт оценил ситуацию на фронте

Российские оккупанты еще имеют определенные успехи на Авдеевском направлении. Хотя ситуация там стабилизирована, но это не значит, что там не продолжаются боевые действия.

Не менее сложная ситуация южнее Марьинки. Это 24 Каналу отметил военный эксперт Владислав Селезнев.

Смотрите также Враг захватил Степовое, Северное, ВСУ продвинулись в Табаевке: как изменилась линия фронта за неделю

Продолжаются тяжелые бои

Владислав Селезнев отметил, что некоторые населенные пункты, которые расположены западнее Авдеевки, постоянно находятся под огневым воздействием вражеской артиллерии, авиации. В частности, говорится о Бердычах, Тоненьком и других.

Что происходит возле Авдеевки: смотрите на карте

Ситуация южнее Марьинки тоже сложная. Там враг пытается использовать свое количественное и военно-техническое преимущество, определенные территориальные достижения.

Участков, где бушуют ожесточенные боевые действия, немало. Но украинская армия демонстрирует пример мужества, доблести и героизма. Если эти качества поддерживаются достаточным количеством вооружения и боеприпасов, то ситуация точно под контролем украинской армии. Мы наносим серьезные потери вражеской силе,

– подчеркнул он.

Ситуация на Авдеевском направлении: последнее