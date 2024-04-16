300 самолетов на фронте и более 300 "Шахедов": Зеленский очертил, как Россия превосходит Украину
Источник:Интервью Владимира Зеленского
Президент дал интервью иностранным журналистам, во время которого рассказал о проблемах Украины. По словам Зеленского, Россия постоянно получает "Шахеды" из Ирана.
Оккупанты не производят “Шахеды” сами, а только собирают. И, конечно, прячут заводы, где это происходит. Например, на недавно пораженном заводе в Елабуге официально якобы собирали моторные лодки – так было написано в документах.
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Насколько российская армия преобладает
Зеленский объяснил, что стратегия обороны важна. Но удерживать вражеское нашествие непросто.
Нам очень сложно, мы боремся с большой армией. Да, они не жалеют людей, они их не обучают, но их много. И неограниченное количество людей, и большое количество снарядов. Это не их производство, это производство Ирана. Они тысячами били нас, они им передавали 300 – 350 "Шахедов" в месяц,
– сообщил лидер государства.
Президент подчеркнул: Украине не хватает оружия, чтобы воевать. "Как воевать с этими тысячами, если у тебя нет оружия, которое их сбивает?" – риторически поинтересовался он.
Сейчас российская армия значительно превосходит украинскую: самолетов у врага 30 против нашего одного, артиллерии 10 к 1. Ни о каком паритете речь не идет. Те самолеты, которые оккупанты поднимают из Крыма, достигают 400 – 500 километров, в зависимости от глубины их точки взлета. Конечно, в этих условиях Украине очень сложно, а помощь задерживается.
Зеленский говорит, что не просит чего-то чрезвычайного.
"Мы же не просим какое-то особое оружие, не говорим о ракетах на две-три тысячи километров. Никто не просит дать 500 самолетов или 300. Кстати, Россия использует 300 самолетов только на территории Украины", – высказался президент.
Ситуация критическая
- Украинское высшее руководство в последние дни постоянно призывает Запад помочь. В том числе и приводя пример Израиля, где другие страны сбивали дроны и ракеты. Хотя Израиль не является страной НАТО. По мнению Зеленского, это урок, ведь, например, Трипольскую ТЭС уничтожили, потому что нам не хватило ракет.
- В Пентагоне считают, что у нас насущная потребность в ПВО. А также призвали подписать пакет помощи Украине.