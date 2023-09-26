Генштаб самый компетентный в этой войне: нужны ли в Украине военные советники из США

Западные эксперты полагают, что США могли бы отправлять в Украину своих советников. Однако сегодня украинские военные имеют наибольший опыт ведения боевых действий в столь сложных условиях и одновременно заставляют врага отступать.

Такое мнение 24 Каналу озвучил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, партнеры могут советовать что-нибудь Украине, однако и у нас уже можно просить совета по определенным вопросам.

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"Я не знаю другой силовой структуры, чем Генштаб ВСУ или ГУР МО и других, имеющих соответствующий опыт, с которым могли бы сравниться офицеры других стран. Это не говорит, что они плохие военные – нет. Но именно украинские военные имеют наибольший опыт в столь непростых условиях вести боевые действия и заставляют врага отступать", – считает он.

Нужно снизить бюрократию

Также, по мнению западных аналитиков, американские советники в Украине дали бы Вашингтону большее понимание, что происходит в нашей стране и какое именно вооружение нужно ВСУ.

Александр Коваленко убежден, что все необходимые органы США обеспечены всей информацией о ситуации в Украине и потребностях наших военных.

Все необходимые органы обеспечены необходимой информацией, что нужно Украине и в каком количестве. Другой вопрос – возможности это передавать и бюрократические преграды, которые нужно снизить. Если заняться именно работой по уменьшению бюрократии, это было бы гораздо полезнее,

– заметил он.

Коваленко о необходимости военных советников из США в Украине: смотрите видео

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