Генштаб самый компетентный в этой войне: нужны ли в Украине военные советники из США
Западные эксперты полагают, что США могли бы отправлять в Украину своих советников. Однако сегодня украинские военные имеют наибольший опыт ведения боевых действий в столь сложных условиях и одновременно заставляют врага отступать.
Такое мнение 24 Каналу озвучил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, партнеры могут советовать что-нибудь Украине, однако и у нас уже можно просить совета по определенным вопросам.
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"Я не знаю другой силовой структуры, чем Генштаб ВСУ или ГУР МО и других, имеющих соответствующий опыт, с которым могли бы сравниться офицеры других стран. Это не говорит, что они плохие военные – нет. Но именно украинские военные имеют наибольший опыт в столь непростых условиях вести боевые действия и заставляют врага отступать", – считает он.
Нужно снизить бюрократию
Также, по мнению западных аналитиков, американские советники в Украине дали бы Вашингтону большее понимание, что происходит в нашей стране и какое именно вооружение нужно ВСУ.
Александр Коваленко убежден, что все необходимые органы США обеспечены всей информацией о ситуации в Украине и потребностях наших военных.
Все необходимые органы обеспечены необходимой информацией, что нужно Украине и в каком количестве. Другой вопрос – возможности это передавать и бюрократические преграды, которые нужно снизить. Если заняться именно работой по уменьшению бюрократии, это было бы гораздо полезнее,
– заметил он.
Коваленко о необходимости военных советников из США в Украине: смотрите видео
Контрнаступление ВСУ: последние новости
- В Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины продолжают ведение наступательных операций и действий на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Украинские воины освобождают временно оккупированные территории и закрепляются на достигнутых рубежах. За прошедшие сутки произошло 25 боевых столкновений. Враг нанес 16 ракетных и 72 авиационных удара, совершил 65 обстрелов с РСЗО.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал западным партнерам о том, как проходит защита Украины от полномасштабной агрессии со стороны России. Он назвал ситуацию на фронте контролируемой. Залужный сообщил, что украинские бойцы не допустили потери ни одной позиции, на некоторых направлениях, несмотря на яростное сопротивление противника, продолжают двигаться вперед.
- Глава ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что операции на Бахмутском направлении, в частности, были направлены на сдерживание российких сил на Юге. Активность украинцев не позволяла оккупантам перебрасывать войска на Бердянское и Мелитопольское направления. Это принесло желаемый результат. Захватчики перебросили севернее Бахмута 25-ю армию, которую только что создали и даже не укомплектовали. Как добавил Буданов, это не слишком много – около 15 тысяч военных.