Таку думку 24 Каналу озвучив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, партнери можуть радити щось Україні, однак і у нас вже можна просити поради щодо певних питань.
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"Я не знаю іншої силової структури, аніж Генштаб ЗСУ або ГУР МО та інших, які мають відповідний досвід, з яким могли б порівнятися офіцери інших країн. Це не говорить, що вони погані військові – ні. Але саме в українські військові мають найбільший досвід у настільки непростих умовах вести бойові дії та змушують ворога відступати", – вважає він.
Потрібно зменшити бюрократію
Також, на думку західних аналітиків, американські радники в Україні дали б Вашингтону більше розуміння, що відбувається у нашій країні та яке саме озброєння потрібне ЗСУ.
Олександр Коваленко переконаний, що усі необхідні органи США забезпечені усією інформацією про ситуацію в Україні та потреби наших військових.
Всі необхідні органи забезпечені необхідною інформацією, що потрібно Україні та у якій кількості. Інше питання – можливості це передавати та бюрократичні перепони, які потрібно зменшити. Якщо зайнятися саме роботою зі зменшення бюрократії, це було б набагато корисніше,
– зауважив він.
Коваленко про необхідність військових радників зі США в Україні: дивіться відео
Контрнаступ ЗСУ: останні новини
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони України продовжують ведення наступальних операцій та дій на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Українські воїни звільняють тимчасово окуповані території та закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 25 бойових зіткнень. Ворог завдав 16 ракетних та 72 авіаційних удари, здійснив 65 обстрілів з РСЗВ.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів західним партнерам, як проходить захист України від повномасштабної агресії з боку Росії. Він назвав ситуацію на фронті контрольованою. Залужний повідомив, що українські бійці не допустили втрати жодної позиції, на деяких напрямках попри на шалений опір противника продовжують рухатися вперед.
- Голова ГУР МО Кирило Буданов розповів, що операції на Бахмутському напрямку, зокрема, були спрямовані на стримування російських сил на Півдні. Активність українців не дозволяла окупантам перекидати війська на Бердянський і Мелітопольський напрямки. Це принесло бажаний результат. Загарбники перекинули на північ від Бахмута 25-ту армію, яку щойно створили та навіть не укомплектували. Як додав Буданов, це не надто багато – приблизно 15 тисяч військових.