Таку думку 24 Каналу озвучив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, партнери можуть радити щось Україні, однак і у нас вже можна просити поради щодо певних питань.

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"Я не знаю іншої силової структури, аніж Генштаб ЗСУ або ГУР МО та інших, які мають відповідний досвід, з яким могли б порівнятися офіцери інших країн. Це не говорить, що вони погані військові – ні. Але саме в українські військові мають найбільший досвід у настільки непростих умовах вести бойові дії та змушують ворога відступати", – вважає він.

Потрібно зменшити бюрократію

Також, на думку західних аналітиків, американські радники в Україні дали б Вашингтону більше розуміння, що відбувається у нашій країні та яке саме озброєння потрібне ЗСУ.

Олександр Коваленко переконаний, що усі необхідні органи США забезпечені усією інформацією про ситуацію в Україні та потреби наших військових.

Всі необхідні органи забезпечені необхідною інформацією, що потрібно Україні та у якій кількості. Інше питання – можливості це передавати та бюрократичні перепони, які потрібно зменшити. Якщо зайнятися саме роботою зі зменшення бюрократії, це було б набагато корисніше,

– зауважив він.

Коваленко про необхідність військових радників зі США в Україні: дивіться відео

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