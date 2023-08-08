"Вечная война где-то далеко от Москвы": Пионтковский объяснил новую концепцию Путина

Кремлевский диктатор Владимир Путин ищет пути, чтобы удержать свою власть любой ценой. Сейчас его концепция – "вечная война где-то далеко от Москвы".

Такое мнение 24 Каналу озвучил российский публицист из США Андрей Пионтковский. По его словам, это единственный способ Путина остаться у власти.

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Путин хочет удержать власть

Пионтковский отметил, что Украина никогда не позволит, чтобы результатом войны стала "почетная ничья" или же продолжалась "вечная война". Но бункерный дед пытается держаться у власти и выбрал новую концепцию войны против Украины.

Кроме того, эта "вечная война" подальше от Москвы нужна не только Путину. Его окружению она тоже выгодна, чтобы и они удержались у власти, и имели большое количество собственности.

Это и есть новая концепция Путина. Эта "вечная война где-то далеко от Москвы" нужна Путину. Это единственный способ удержать власть. Зачем она нужна его окружению? У них есть более важная задача, чем война: удержаться у власти и держать эту огромную собственность,

– считает публицист.

Пионтковский о новой концепции Путина: смотрите видео

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