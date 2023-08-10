Эффектные последствия будут уже скоро, – у Зеленского прокомментировали события на фронте

ВСУ продолжают продвигаться несмотря ни на что. Сейчас у украинских бойцов период накопления эффекта. Развитие событий на линии фронта в скором времени покажет положительные результаты для Украины.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил 24 Каналу, что Россия сконцентрировала на фронте огромное количество мобилизованных и ресурсов, минировала и выстраивала инженерные конструкции. Однако ВСУ продолжают свое продвижение.

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ВСУ уничтожают врага

Михаил Подоляк отметил, что на всех направлениях идут активные боевые действия, кроме Купянского. Там продолжаются встречные боевые действия, потому что Россия считает это направление приоритетным. Оккупанты не имеют никакого успеха. ВСУ оттесняют врага и уничтожают ресурсы России.

Я считаю, что это период накопления эффекта. Параллельно идет разминирование и уничтожение логистической инфраструктуры. Следует немного увеличить ресурсы, которые нам для этого нужны. Этот период накопления эффекта, по моему мнению, в скором будущем даст существенные результаты,

– убежден он.

О чем бы ни мечтала Россия, но украинские военные очень эффективно работают на всех направлениях. Однако нужно очень осторожно комментировать события на фронте, чтобы не навредить ВСУ.

"Все, что развивается сегодня на линии фронта, даст очень эффектные последствия уже совсем скоро. Но нужно осторожно комментировать, где и на каком направлении, кто куда заходит и что делает. Потому что военные должны об этом говорить единолично на разных уровнях", – подчеркнул советник главы ОПУ.

Что происходит на фронте: последние новости

В Генштабе сообщили, что российские оккупанты ведут наступление на Востоке Украины и пытаются восстановить утраченное положение. Силы обороны Украины сдерживают врага и ведут наступательные действия на Юге.

За прошедшие сутки произошли 30 боевых столкновений. Оккупанты наступали на нескольких направлениях, среди которых Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское, Марьинское, Шахтерское и Запорожское.

Спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев заявил, что украинские войска продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. Также Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях.