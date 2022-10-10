Сдаваться или повышать ставки: какой вариант выберет Россия и какие будут последствия

В России есть разные группы влияния, которые имеют разные сценарии по поводу будущих действий в войне против Украины. В то же время нужной Кремлю "формулы" выхода из войны сегодня нет.

Путинский шантаж Украины ведет Россию только к единственному логическому сценарию. Об этом 24 каналу рассказал главный консультант национального Института стратегических исследований Иван Ус.

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Дилемма для Москвы

Эксперт отметил, что на сегодняшний день в Кремле не знают, что дальше делать в войне против Украины.

Сейчас там идет поиск "оптимальной формулы", как выйти. Но пока я не вижу реального желания что-то останавливать. Заявления о переговорах раздаются вместе с лозунгом "вы признайте все, что произошло" и "начинаем с чистого листа". Даже россияне, видимо, понимают, что для Украины это неприемлемо,

– объяснил обозреватель.

По его словам, даже возвращение к "статусу-кво" 24 февраля для Украины уже неприемлемо.

"И даже возвращение к границам, в которых Украина восстановила свою независимость – также будет неприемлемым. Недавно Зеленский подписал указ о том, что Украина не признает российскими Курилы, Абхазию, Южную Осетию и Приднестровье. Только при всех этих условиях возможны какие-то переговоры", – добавил аналитик.

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Группы влияния в Кремле

Ус указал, что учитывая ментальность людей, которые сейчас у власти в России, они будут пытаться продолжить войну.

Это "питерская подворотня" – они, конечно, хотят идти до конца. В России в целом есть две группы у власти: одна – партия "большой крови", другая – партия "денег и крови". Вторая партия поддерживала агрессивные действия, но желает существовать и после войны. Первая партия все поставила на эту войну, даже не думая, что если ты так поступаешь, то можешь проиграть,

– подчеркнул эксперт.

По его мнению, проигрыш России в войне будет означать войну "всех со всеми".

"Не впервые в истории России возникла ситуация, когда ожидали "маленькую победную войну", а потерпели позорное поражение. Война с Японией, закончившаяся поражением России, привела к бурным событиям, усиленным недовольством действиями власти во время Первой мировой войны, в частности из-за мобилизации. Это закончилось двумя революциями, которые разрушили Российскую империю", – добавил обозреватель.

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Каким может быть финал

Ус рассказал, что "финал России" может закончиться развалом страны.

Украине нужно вместе с другими странами решать, как мы будем признавать независимость отдельных частей России. Распад России – это очень логичный финал игры на "поднятие ставок". То есть был период, когда Россия могла остановиться, чтобы сохранить себя в тех пределах, в которых она существовала до 24 февраля,

– объяснил эксперт.

Он отметил, что когда россияне начали большую войну, для них финал может действительно быть в распаде, когда значительные части России просто объявят о своей независимости просто потому, что они не захотят ассоциироваться с поражением.

"Все идет к тому, что Россия может проиграть. К примеру, зачем Татарстану брать ответственность за это поражение? Лучше объявить о суверенитете или независимости. Турция могла бы очень быстро признать такое решение. Сейчас определенная работа ведется по этому поводу... У России сейчас выбор: либо вернуться на границу 1991 года, либо все закончится плохо", – резюмировал аналитик.

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