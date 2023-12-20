"Наши дроны – кара небесная для врага": Фитьо назвал их преимущество над артиллерией

Российские оккупанты имеют преимущество в авиации там, где не начинается радиус действия украинской ПВО. Также враг применяет управляемые авиабомбы, которые несут разрушительный заряд.

Кроме того, захватчики имеют большое количество дронов-камикадзе. Об этом 24 Каналу рассказал начальник службы по связям с общественностью Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

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"Применение дронов-камикадзе – это тоже большая опасность для наших защитников. Потому что таких дронов они имеют в большом количестве. Однако для российской армии присуще не качество, а количество", – отметил он.

ВСУ эффективно применяют FPV-дроны

Владимир Фитьо отметил, что украинские защитники активно применяют против врага FPV-дроны. Это несколько изменяет ход войны. Использование FPV-дронов – это достаточно альтернативное направление, которое помогает уничтожать врага.

Украинские дроны-камикадзе для россиян – это просто "кара небесная". Это как одно из средств поражения врага. Применение FPV-дронов дает преимущество в том, что им можно залететь в такие места, куда, например, не попадет артиллерия. Например, в блиндаж оккупантов,

– объяснил он.

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