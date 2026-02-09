Политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун подчеркнул 24 Каналу, что именно украинцы являются той силой, которая не позволяет распространять войну на территорию НАТО. При этом члены Альянса не понимают, что не удастся остановить Россию, не прибегнув к бескомпромиссным шагам.

Читайте также Сийярто раскритиковал мобилизацию в Украине и открыто поддержал бегство за границу

Готова ли Европа к потенциальной войне с Россией?

Скорее всего, на Мюнхенской конференции этот тезис прозвучал, как призыв для продолжения поддержки Украины. Главная дискуссия должна касаться того, как сделать так, чтобы война закончилась не на российских условиях. Ведь в случае капитуляции Украины россияне только окрепнут.

Интересно, что европейцы провели симуляцию, в которой приняли участие бывшие высокопоставленные чиновники НАТО, законодатели и эксперты по безопасности. Исследование показало уязвимость Альянса. России удалось захватить часть Литвы, используя гуманитарную риторику и нерешительность союзников.

"На самом деле я думаю, что реальность была бы хуже, чем прогнозируется этой игрой. Уже есть ряд ситуаций, которые показали, что реакция европейцев на пролет российских ракет, "Шахедов" над их территорией очень слабая", – отметил политолог.

Обратите внимание! В сентябре 2025 года воздушное пространство Польши нарушили десяток российских беспилотников. Большинство из них удалось сбить. В польском МИД назвали этот случай "беспрецедентной провокацией". Впрочем, кроме ряда публичных осуждений, никакой другой реакции НАТО не было.

Пока такие поступки России не порождают решительного противодействия Европы. К сожалению, европейцы в технологическом плане отстают. У них нет даже тех средств поражения, с которыми воюют украинцы против россиян.

Коллективный договор о безопасности может не сработать

Реальность потенциальной войны с Россией может быть еще хуже, потому что европейские страны, особенно государства Балтии, – очень незащищенные. Хотя это страны, которые являются большими друзьями Украины и помогли нам с начала вторжения, но ключевая их проблема в том, что они полагались на единство НАТО, на то, что их защитит коллективный договор.

Как видим, шансов, что так произойдет – все меньше, поэтому ситуация может оказаться еще хуже. Важно сильное лидерство европейских стран, но мы видим очень изменчивую риторику,

– подчеркнул Максим Джигун.

С одной стороны Германия, Франция, Великобритания, Италия заявляют о большой поддержке и готовности быть с Украиной сколько нужно. Но с другой – их риторика меняется в зависимости от внутренних политических настроений.

В таких условиях сложно прогнозировать результат противодействия угрозам со стороны Кремля. Маловероятно, что мы увидим кардинальные изменения в Европе, ведь передовую роль всегда играли американцы. Сегодня в США хотят, чтобы европейские страны самостоятельно заботились о своей безопасности и использовали для этого свои деньги.

Что говорят европейские лидеры о войне в Украине?