Політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун наголосив 24 Каналу, що саме українці є тією силою, яка не дозволяє поширювати війну на територію НАТО. При цьому члени Альянсу не розуміють, що не вдасться зупинити Росію, не вдавшись до безкомпромісних кроків.

Чи готова Європа до потенційної війни з Росією?

Скоріш за все, на Мюнхенській конференції ця теза прозвучала, як заклик для продовження підтримки України. Головна дискусія має стосуватися того, як зробити так, щоб війна закінчилася не на російських умовах. Адже у випадку капітуляції України росіяни тільки зміцніють.

Цікаво, що європейці провели симуляцію, в якій взяли участь колишні високопосадовці НАТО, законодавці та експерти з безпеки. Дослідження показало вразливість Альянсу. Росії вдалося захопити частину Литви, використовуючи гуманітарну риторику та нерішучість союзників.

"Насправді я думаю, що реальність була б гіршою, ніж прогнозується цією грою. Уже є низка ситуацій, які показали, що реакція європейців на проліт російських ракет, "Шахедів" над їхньою територією є дуже кволою", – наголосив політолог.

Зверніть увагу! У вересні 2025 року повітряний простір Польщі порушили десяток російських безпілотників. Більшість з них вдалося збити. У польському МЗС назвали цей випадок "безпрецедентною провокацією". Втім, окрім низки публічних засуджень, жодної іншої реакції НАТО не було.

Поки такі вчинки Росії не породжують рішучої протидії Європи. На жаль, європейці у технологічному плані відстають. У них немає навіть тих засобів ураження, з якими воюють українці проти росіян.

Колективний договір про безпеку може не спрацювати

Реальність потенційної війни з Росією може бути ще гіршою, бо європейські країни, особливо держави Балтії, – є дуже незахищені. Хоче це країни, які є великими друзями України та допомогли нам з початку вторгнення, але ключова їхня проблема в тому, що вони покладалися на єдність НАТО, на те, що їх захистить колективний договір.

Як бачимо, шансів, що так станеться – дедалі менше, тому ситуація може виявитися ще гіршою. Важливе сильне лідерство європейських країн, але ми бачимо дуже мінливу риторику,

– підкреслив Максим Джигун.

З одного боку Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія заявляють про велику підтримку й готовність бути з Україною скільки потрібно. Але з іншого – їхня риторика змінюється залежно від внутрішніх політичних настроїв.

У таких умовах складно прогнозувати результат протидії загрозам з боку Кремля. Малоймовірно, що ми побачимо кардинальні зміни у Європі, адже передову роль завжди відігравали американці. Сьогодні у США хочуть, щоб європейські країни самостійно дбали про свою безпеку та використовували для цього свої гроші.

Що говорять європейські лідери про війну в Україні?