Действительно ли большая война между НАТО и Россией не за горами, в интервью La Tribune Dimanche ответил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, передает 24 Канал.

Смотрите также Во Франции пригрозили Путину последствиями, если тот откажется прекратить огонь в Украине

Действительно ли мирное время для Европы закончилось?

Так, Барро заявил, что война в Европе уже идет. И сейчас главная задача – восстановить длительный мир. Чтобы этого достичь, надо учитывать реалии сегодняшнего дня, в частности масштабное перевооружение России.

Министр подчеркнул, что "отныне мир имеет свою цену". Под "ценой" он имел в виду колоссальные усилия по перевооружению Европы.

По его словам, европейские страны должны удвоить свои военные ресурсы. Это единственный способ сдержать возможную дальнейшую агрессию России, ведь в современном мире любая демонстрация слабости делает страну уязвимой.

Кроме того, министр раскритиковал некоторых французских политиков, в частности Марин Ле Пен и Жана-Люка Меланшона, которые считают, что президент Макрон преувеличивает угрозу со стороны Москвы. Барро назвал их безответственными и пророссийскими и добавил, что если бы они были у власти, он не рассчитывал бы на надежную коллективную безопасность Европы.

Что известно о возможном нападении России на НАТО?