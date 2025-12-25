Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире 24 Канала указал на проблему, которую испытывает российская армия, и очертил, что надо делать Силам обороны Украины, чтобы усилить ее для врага.

Россия стремится расширить производство снарядов

Сегодня для противника, как отметил военный эксперт, очень остро стоит вопрос с наличием снарядов. Россия всеми возможными методами расширяет производство. Стало известно, что в Беларуси построили завод, где россияне планируют делать полный цикл изготовления снарядов советских калибров (120 и 152 миллиметра).

Согласно заявлениям белорусских оппозиционеров, есть информация, что производство там уже продолжается, но пока они делают только болванки для 152 калибра. Они не начинены взрывчаткой, в таком виде их отправляют в Россию, где их комплектуют и транспортируют на фронт,

– рассказал Нарожный.

Кроме того, Россия покупает боеприпасы в Северной Корее. По словам Нарожного, почти половина из всех, которые сейчас имеет российская армия, были доставлены именно оттуда. Однако российские артиллеристы и так называемые военкоры постоянно жалуются на то, что качество этих снарядов очень плохое. Они взрываются в стволах, не имеют точности. То есть прицельной стрельбы не происходит.

Мы ничего поделать с этими поставками Россию не можем, но способны проводить контрбатарейную борьбу. У нас она успешно ведется. Если открыть сводку Генштаба, то увидим, что в типичный день Силы обороны Украины уничтожают 15 – 20 вражеских пушек. Это большое количество,

– подчеркнул Нарожный.

Самое главное, что отметил военный эксперт, то, что на фронте новейших российских систем не наблюдается. Очень мало сейчас можно увидеть "Гиацинтов", САУ. Все современные разработки российского ВПК, в частности "Мальвы", на поле боя практически не появляются.

Он подытожил, что оккупанты воюют с прицепными пушками. Это, с его слов, свидетельствует о том, что они со своих складов повыгребали абсолютно все.

С чем еще российская армия испытывает проблемы?