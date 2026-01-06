Военный назвал главный вызов, который стоит перед Украиной в 2026 году

Сегодня самый большой дефицит, который испытывают ВСУ – это люди. Украине следует реформировать систему мобилизации, навести порядок в этом направлении.

Об этом в интервью 24 Каналу отметил журналист, военнослужащий ВСУ Павел Казарин, подчеркнув, что стоит осознать, что уже не будет добровольной мобилизации. По его словам, очереди в военкоматы образуются только в начале войны, потом государству приходится искать человеческий ресурс самостоятельно.

Власть должна принять непопулярные для себя решения

Как отметил военнослужащий ВСУ, надо увеличить наказание для тех людей, которые выбрасывают повестки, а также должным образом организовывать воинский учет. Он заметил, что нужно вместо принуждения со стороны сотрудников ТЦК предусмотреть "слепое" государственное принуждение.

Если человек будет понимать, что выбрасывание повестки в урну ему обойдется в сумму, которую он не готов платить, то, получив повестку, он сам пойдет в ТЦК и никто его на улице "бусифицировать" не будет,

– считает Казарин.

Журналист убежден, что когда на государственном уровне поймут, что на пятый год войны иногда надо делать непопулярные вещи, которые могут рейтинг снижать, а не повышать, тогда появится шанс, что в этом насущном для Украины направлении наконец начнет происходить наведение порядка. Ведь то, что творится сегодня, со слов Казарина, это максимально безответственное поведение всей вертикали власти, начиная от президента и заканчивая органами исполнительной власти.

