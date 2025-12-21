Предпосылок завершения войны нет: командир полка "Ахиллес" эмоционально высказался о переговорах

США заявляют, что прилагают усилия для скорейшего завершения войны. Однако Россия не уменьшает интенсивности боев на фронте, в частности в районе Покровска. Враг там применяет беспрецедентное количество ударных средств и живой силы. Значительных успехов оккупанты на этом отрезке не имеют.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, подчеркнув, что Украина пока не потеряла способности к ведению оборонительных действий. СОУ активно противодействуют врагу на поле боя.

Какова ситуация на фронте?

Федоренко рассказал, что на определенных отрезках фронта, в том числе в районе Покровска, противник существенно преобладает по своей численности и количеству средств для атак. По его словам, один украинский солдат стоит против 7 – 12 российских оккупантов. Конечно, его поддерживают другие подразделения огневого воздействия. Командир 429-го полка отметил, что сегодня Силы обороны Украины совершают реальный подвиг, давая отпор такому мощному в ресурсах противнику.

"Ситуация максимально сложная, но не надо рассказывать, что "все пропало". Когда звучит тезис, что фронт рушится, этим нивелируется работа тех, кто отдает самое дорогое, чтобы было наше государство! Они отдают свое время, здоровье, жизнь. Мы прыгаем в разы выше своей головы", – подчеркнул Федоренко.

Он сообщил, что на Покровском направлении враг тактических достижений не имел. Там продолжается ожесточенный бой. Федоренко прогнозирует, что именно эта битва станет одной из ключевых в российско-украинской войне. На Купянском направлении продолжается зачистка правобережья от российских ДРГ. На Волчанском отрезке ситуация сложная, туда Россия подтягивает дополнительные силы и средства, пытается в полной мере завладеть городом, но сейчас ей это не удается.

Должны осознать угрозы, а они огромны. Война не закончится завтра, или через неделю, или в начале 2026 года. Никаких предпосылок для этого, к сожалению, нет! Россия не претендует исключительно на Крым, Луганскую, Донецкую, Херсонскую или Запорожскую область, настоящее намерение России – в полной мере уничтожить нашу государственность,

– подчеркнул Федоренко.

Командир 429-го полка также выразил убеждение, что если российская армия получит успехи на фронте, то в 2027 году вполне может осуществить вторжение в ЕС, начиная со стран Балтии и Польши. Федоренко рассказал, что был поражен тем, как Зеленского на днях встречало руководство Польши.

"Мне кажется, что они там упали и ударились головой. Ну, кто уж кто, но Польша должна была бы помнить, что такое русский сапог на ее земле, сколько людей она потеряла под влиянием российской империи! Вместо того чтобы сейчас объединиться, усилить Украину, поднимать свою авиацию, чтобы сбивать БпЛА, Польша говорит, чтобы мы дали ей технологии, а она нам 6 самолетов, хлам, который спишет", – озвучил Федоренко.

Подытоживая, командир 429-го полка заметил, что, несмотря на то, что мир большой, надеяться надо только на собственные силы. Он подчеркнул, что ключ к победе Украины спрятан не в Китае, России, Европе или США, а внутри каждого украинца.

