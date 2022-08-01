Похоже, россия выбрала защищаться в Херсоне, а не наступать на Донбассе, – военный эксперт

Сейчас оккупанты перебрасывают свои войска на южный фронт – в Херсонскую и Запорожскую области. Похоже, что там будут основные усилия российской армии по удержанию захваченных территорий.

Об этом 24 каналу сообщил военный эксперт Денис Попович. В то же время он подчеркнул, что содержание захваченных территорий может происходить 2 способами – либо защищая их, либо наступая на позиции украинских сил.

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оккупанты перекидывают силы и технику

По словам Поповича, в Херсонской области российская армия концентрирует наступательную группировку, в частности, туда перебрасывают воздушно-десантные части, которые являются инструментом для наступления. Он подчеркнул, что оккупанты могут действовать по принципу – "лучшая защита – это нападение".

Кроме того, военный эксперт заявил, что захватчики перекидывают силы и технику частично с территории россии, но большую часть из других участков фронта. В частности, по Харьковскому и Донецкому направлениям.

Денис Попович Военный эксперт Если это перекидывание происходит, то тогда следует ожидать снижения боевых действий в этих направлениях и усиления боевых действий на Запорожском и Херсонском.

Захватчики не могут воевать по всем направлениям

Как отметил военный эксперт, британская разведка и Институт изучения войны писали о том, что российская армия оказалась перед дилеммой – либо наступать дальше на Донецком направлении (Славянск, Краматорск, Бахмут), либо защищать Херсонскую область, где есть серьезная угроза, что украинские войска ее деоккупируют.

Денис Попович Военный эксперт Похоже, россия выбрала защищаться на Херсонщине, а не наступать на Донбассе, поскольку ход боевых действий заставляет оккупантов выбирать что-то одно. У них уже не хватает сил, чтобы защищаться или атаковать по всем направлениям сразу, как они это делали в начале.

Сокрушительный удар по путину

В то же время Попович подчеркнул, что защиту Херсонщины оккупанты избрали не случайно. По его словам, потеря этой области будет серьезным ударом лично для владимира путина. В частности, это может повлечь за собой довольно серьезные политические "разборки" в кремле.

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"Начнутся вопросы к путину, ради чего он все это начинал, если сейчас вынужден покидать Херсонскую область. То есть зачем была эта война, уничтожение, разрушение, гибель российских военнослужащих, если сейчас они покидают территорию, которую захватили в начале широкомасштабного вторжения", – отметил Попович.

Ситуация на Южном направлении: последнее

Руководитель пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что сопротивление украинцев на Херсонском направлении и точные удары ВСУ по складам противника являются критическими для оккупантов. В то же время она подчеркнула, что для оккупантов перспектива потерять областной центр сравнивается с потерей москвы.

Гуменюк подчеркнула, что успехи украинских военных на Херсонском направлении очень раздражают захватчиков. Как она подчеркнула, противнику заблокировано транспортное передвижение, у него есть логистические проблемы.

Кроме того, спикер заявил о мощном ударе по складам оккупантов в Скадовске и еще 4 направлениях. По ее информации, боекомплект горел почти по всей оккупированной территории.

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