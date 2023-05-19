Для диверсий: российская разведка перебросила элитные подразделения под украинскую границу
Источник:Центр информационного сопротивления
Российское ГУР решило задействовать элитные подразделения после ряда очень удачных диверсий со стороны Украины. Эти оккупанты получили несколько задач.
Возле украинской границы были замечены спецназовцы. Их прислала российская разведка. Об этом говорится в сообщении Центра информационного сопротивления, передает 24 Канал.
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Куда приехали элитные подразделения ГУР России
Подполье зафиксировало прибытие спецназовцев в поселок городского типа Теткино. Населенный пункт расположен в Курской области близко к украинской границе.
Пока известно, что в поселке находятся три группы элитных военных. Речь идет об оккупантах из 22 и 3 отдельных гвардейских бригад специального назначения.
Какие задачи получили российские спецназовцы
Элитные подразделения напрямую подчиняются российскому ГУР. После успешных действий партизан захватчикам поручили проводить диверсии и заниматься контрдиверсионной деятельностью в пограничной полосе. Кроме этого, они должны поднимать боевой дух деморализованных российских военных, которых Москва разместила вдоль госграницы.
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