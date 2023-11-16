Только Силы обороны: военнослужащий четко ответил, кто и как остановит россиян под Авдеевкой

Оккупанты продолжают наступать на Авдеевском направлении. И только одна сила способна остановить эти атаки захватчиков.

Об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ Тарас Березовец, подчеркнув, что остановить наступление оккупантов способны только Силы обороны Украины. Они успешно сдерживают захватчиков не только у Авдеевки, но и на других участках фронта.

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Не стоит забывать и о западных союзниках

Как отметил Березовец, украинские военные отчаянно сдерживают атаки оккупантов. Это было бы труднее делать без помощи международных партнеров.

Это большой результат героизма и профессионализма украинских военных и помощи от западных союзников. В отличие от Красной армии, мы не будем говорить, что победим только благодаря себе. Здесь есть и вклад союзников. Когда-то Сталин перечеркнул помощь от США, Британии и т.д. Но без них они не выиграли бы. Если бы не американские танки, авиация, керосин, продукты, то Красная армия проиграла бы эту войну с еще большими потерями,

– рассказал Березовец.

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Украинское военное командование активно общается с западными коллегами. Наша армия постепенно эволюционирует от "маленькой советской армии" – к армии европейского образца.

У нас есть надежные союзники и огромная поддержка, чего в России нет. России этого не хватает. У них есть квалифицированные военачальники, но ситуация там хуже, чем у нас. Они воюют по старым советским уставам, а мы имеем возможность выбора и эволюции,

– сказал Березовец.

Ситуация на фронте: коротко