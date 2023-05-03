ВСУ устроят оккупантам "танковую карусель" возле Бахмута: обзор фронта от Свитана
Уже длительное время Бахмут остается эпицентром боевых действий на фронте. Российских оккупантов там ждет "танковая карусель", которую им устроят наши защитники.
Для 24 Канала военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан проанализировал карту боевых действий. По его словам, в Бахмуте российские захватчики оказались в капкане, в который сами себя загнали.
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"Танковая карусель" для врага у Бахмута
Свитан отметил, что россияне уже не тронутся в Бахмуте. Ведь сейчас стала более или менее сухая погода и через несколько дней туда подойдут наши танки и тяжелая техника. Пока же оккупанты не могут подойти к дороге в Константиновке, которая идет в Бахмут.
Там "танковая карусель" буквально чуть ли не через каждые 2 – 3 километра,
– сказал полковник запаса ВСУ.
То есть, объяснил он, подходит наш танк, выстреливает полный боезапас, потом уезжает. За ним сразу же начинает работать другой. Так что для россиян это кажется чем-то вроде постоянной работы пулемета.
Сводка с фронта от Романа Свитана: смотрите видео
Россияне оказались в ловушке в Бахмуте
Полковник запаса ВСУ отметил, что в Бахмуте российские захватчики оказались в капкане, в который сами себя и загнали.
Они сами загнали себя в капкан, а мы уже будем этим просто пользоваться,
– подчеркнул Свитан.
Ситуация в районе Бахмута / Скриншот DeepStateMAP
То есть, по его словам, россияне сейчас на большей территории Бахмута видны как на ладони перед нашими артиллеристами. И примечательно, что оккупанты оказались на таком полигоне, сами разрушив здания.
Мы их будем расстреливать как на полигоне. Это как в тире,
– заявил полковник запаса.
Поэтому, резюмировал Свитан, наши воины будут просто уничтожать оставшиеся части российской армии. Евгений Пригожин же пытается оттуда спасти остатки своей ЧВК "Вагнера".
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