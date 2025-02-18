В Европе и Украине практически исчерпаны запасы оружия на складах, – гендиректор Rheinmetall
Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер констатировал, что европейские союзники недостаточно вкладывали в оборону в течение прошлых десятилетий. Из-за этого на складах ЕС и в Украине почти полностью исчерпан запас оружия.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Армина Паппергера, которого цитирует издание Financial Times.
Интересно В Германии допускают отправку войск в Украину, но при определенных условиях
Что сказал гендиректор Rheinmetall о запасах оружия на складах
Армин Паппергер заявил, что Европа "сама виновата в том, что ее отстранили от переговоров президента США Дональда Трампа о прекращении войны в Украине". Он отметил, что если не инвестировать в собственную оборону, если не быть сильными, то тогда другие большие государства будут "обращаться с вами, как с детьми".
В частности, он сравнил ситуацию с тем, что европейцев не будет за столом переговоров с тем, как родители сажают детей за отдельный стол, чтобы решить собственные взрослые вопросы.
"Если родители обедают, дети должны сидеть за другим столом. США ведут переговоры с Россией, и ни одного европейца нет за столом – стало очень ясно, что европейцы – это дети", – добавил он.
В то же время Паппергер подчеркнул, что пока европейские лидеры борются за то, как можно гарантировать безопасность континента после угроз США резко сократить поддержку, спрос на оружие в регионе будет оставаться высоким даже в случае прекращения огня между Украиной и Россией.
Европейцы и украинцы не имеют ничего на своих складах,
– сказал он, имея в виду низкие запасы оружия на континенте.
Гендиректор Rheinmetall также выразил сомнение, что мирные переговоры Трампа действительно заставят Россию прекратить огонь в Украине. Однако он подчеркнул, что, в любом случае, его компания "будет в выигрыше", потому что Европа продолжит инвестировать в вооружение, противостоя угрозе российской агрессии.
"Даже если война в Украине прекратится, то думать, что у нас будет очень мирное будущее, я считаю, это неправильно", – сказал он.
К слову, генеральный директор Rheinmetall рассказал, что завод боеприпасов планируют запустить в Украине в 2026 году. По словам Паппергера, процесс строительства длится дольше из-за определенных бюрократических трудностей.