"Он никогда не остановится": как Путин собирается вести боевые действия до 2028 года

Западные издания пишут, что Владимир Путин готов продолжать войну еще достаточно долго. Якобы говорится о 2027 – 2028 годах, ведь российский диктатор активно наращивает ресурсы и перестраивает экономику.

Путин действительно заинтересован в долгой войне. Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ Сергей Жирнов, добавив, что его самый главный ресурс – это он лично, ведь все зависит от желаний диктатора.

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Имеет ли Россия силы для такой войны

"Путин решил, что война будет продолжаться до его смерти. Он никогда не остановится и будет вести войну. Это нужно понимать. Поэтому украинская сторона осознала, что с Путиным нет смысла договариваться о каких-либо переговорах", – сказал Сергей Жирнов.

Он добавил, что российский диктатор будет просить только кратковременной остановки, но потом все равно продолжит войну. Если удастся договориться о перемирии с Украиной, он сразу начнет новый конфликт.

Россия и в целом путинский режим, к сожалению, имеют потенциал для войны. Это не тот ресурс, который позволит завоевать всю Украину, но вести боевые действия на таком же уровне, как сейчас, удастся,

– подчеркнул экс-сотрудник КГБ.

В настоящее время боевые действия очень интенсивны, потому что Путину перед выборами нужны победы. Это всем очевидно. В сводках Генштаба мы видим, что Россия практически ежедневно теряет тысячу бойцов и десятки, даже сотни единиц техники. Это значит, что враг постоянно наступает. Такие потери не могут возникать во время оборонных операций.

Россия имеет потенциал и человеческий, и в технике. Продолжается усиление, ведь есть депрессивные регионы, где за 150 – 200 тысяч рублей люди готовы идти на смерть. Если не они сами на это соглашаются, то их заставляют семьи, безработица, малая зарплата, долги. Потенциально к 2028 году у России еще будут резервы,

– подчеркнул Жирнов.

Может ли что-то измениться

Даже сейчас есть понимание, что война с Украиной непопулярна внутри самой страны-агрессора. Следовательно возникает вопрос, хватит ли у российского народа терпения, чтобы ее продолжать. Ведь одно дело – это иметь ресурсы, наращивать их, а другое – постоянно жить в стране, которую строит диктатор.

Путин серьезно думает, что рост экономики благодаря военно-промышленному комплексу – это отличная вещь. Хотя в российском Центральном банке, Министерстве экономики есть умные люди, которые говорят ему, что это только одноразовая ситуация. Она может длиться год – два, не более. Но Путину на это безразлично,

– заметил Сергей Жирнов.

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