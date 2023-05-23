F-16 даже взлететь не дадут ни одной российской авиагруппе: оперативная сводка от Свитана

На фоне новостей о передаче Украине истребителей F-16 в России решили создать новое "элитное" авиационное подразделение под названием "Шторм". Когда у ВСУ появятся эти самолеты, то никакие российские авиагруппы даже взлететь не смогут с ближайших аэродромов.

Об этом в ежедневной оперативной сводке для 24 Канала рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, россиянам придется сразу в Китай перегонять эту авиагруппу "Шторм", чтобы спасти самолеты и пилотов.

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Свитан отметил, что у россиян уже есть эскадрильи Су-25, Су-24 и Су-34. Задания там выполняют "желторотики", которые, как уже понятно, не могут воевать. То есть лучших пилотов оккупанты не найдут.

Конечно, они попытаются это сделать, например, увеличив финансовое обеспечение летчикам, чтобы привлечь профессионалов. Но летный состав быстро не восстанавливается.

Если летчик не летает постоянно, то теряет профессиональные навыки. Его восстановление требует примерно столько же времени, как подготовка новичков. А у россиян просто нет времени. Потому это просто очередная информационная "утка" для внутреннего потребления.

Они же не могут ничего противопоставить информационной волне по передаче F-16 Украине,

– сказал полковник запаса ВСУ.

Ведь сейчас мощная информационная волна практически накрыла армию и общество России в связи с тем, что Украина в ближайшее время получит истребители F-16. Поэтому для того, чтобы как-то нивелировать эту волну, россияне в противовес пытаются создать другую.

Оперативная сводка от Романа Свитана: смотрите видео

F-16 даже взлететь не дадут вражеской авиации

Военный эксперт подчеркнул, что на самом деле россияне просто назовут "Штормом" то, что уже есть. И, конечно, от этого ничего не изменится. Ведь оккупанты не могут сейчас подходить к линии фронта и нашей границе, так же они не смогут это делать и в будущем.

Если появятся F-16, они даже взлететь не смогут с ближайших аэродромов,

– заявил Свитан.

То есть российские самолеты будут просто "прибивать" во время взлета, еще на стоянке. Поэтому им придется все эти "Штормы" и многое другое отгонять за Урал или хотя бы на большую дальность боевого радиуса действия F-16.

А истребители F-16, добавил летчик-инструктор, способны преодолевать 500 километров без подвесных топливных баков. Если же их повесить, то эти самолеты дойдут до Урала выполнить задание. Поэтому россиянам придется сразу в Китай перегонять свою авиагруппу "Шторм", чтобы спасти самолеты и пилотов.

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