Про це у щоденному оперативному зведенні для 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, росіянам доведеться одразу в Китай переганяти цю авіагрупу "Шторм", аби врятувати літаки та пілотів.

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Світан зазначив, що у росіян вже є ескадрильї Су-25, Су-24 та Су-34. Завдання там виконують "жовторотики", які, як уже зрозуміло, не можуть воювати. Тобто кращих пілотів окупанти не знайдуть.

Звісно, вони спробують це зробити, наприклад, збільшивши фінансове забезпечення льотчикам, щоб залучити професіоналів. Але льотний склад швидко не відновлюється.

Якщо льотчик не літає постійно, то втрачає професійні навички. Його відновлення потребує приблизно стільки ж часу, як підготовка новачків. А у росіян бракує часу. Тож це просто чергова інформаційна "качка" для внутрішнього вжитку.

Вони ж не можуть нічого протиставити інформаційній хвилі щодо передачі F-16 Україні,

– сказав полковник запасу ЗСУ.

Адже зараз потужна інформаційна хвиля практично накрила армію та суспільство Росії в зв'язку із тим, що Україна найближчим часом отримає винищувачі F-16. Тому для того, щоб якось нівелювати цю хвилю, росіяни на противагу намагаються створити іншу.

Оперативне зведення від Романа Світана: дивіться відео

F-16 навіть злетіти не дадуть ворожій авіації

Військовий експерт наголосив, що насправді росіяни просто назвуть "Штормом" те, що вже є. І, звісно ж, від цього нічого не зміниться. Адже окупанти не можуть зараз підходити до лінії фронту та нашого кордону, так само вони не зможуть це робити й у майбутньому.

Якщо з'являться F-16, вони навіть злетіти не зможуть із найближчих аеродромів,

– заявив Світан.

Тобто російські літаки просто "прибиватимуть" під час зльоту, ще на стоянці. Тому їм доведеться всі ці "Шторми" та багато чого іншого відганяти за Урал, або хоча б на більшу дальність бойового радіусу дії F-16.

А винищувачі F-16, додав льотчик-інструктор, здатні долати 500 кілометрів без підвісних паливних баків. Якщо ж їх повісити, то ці літаки дійдуть аж до Уралу виконати завдання. Тому росіянам доведеться одразу в Китай переганяти свою авіагрупу "Шторм", аби врятувати літаки та пілотів.

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