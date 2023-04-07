Обмен шпионов с УПЦ МП, "выселение" посольства России в Киеве: хронология 408 дня войны

В Украине уже 408-й день полномасштабной войны, которую развязала Россия. Наши защитники героически противостоят врагу, умеющему только терроризировать, убивать гражданских и уничтожать инфраструктуру.

О борьбе украинцев на фронте и дипломатическом уровне 7 апреля рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Кровавые алмазы, металл и руда: работают ли санкции ЕС и как Россия может их обходить

Украина обменяла часть шпионов с УПЦ МП на пленных защитников. Об этом рассказал секретарь СНБО. Алексей Данилов подчеркнул, что наше государство не борется с религией, агент ФСБ России не может представлять Бога.Житомирская областная прокуратура сообщила о подозрении священнику Московского патриархата, который во время собрания общины в поселке Иршанске ударил мальчика с флагом Украины. Действия священника УПЦ МП квалифицируют как хулиганство. Ему грозит от 17 до 34 тысяч гривен штрафа, арест на 6 месяцев или до 5 лет ограничения свободы.Киевский совет хочет выселить посольство России из помещения в Соломенском районе столицы. Франция "Слуга народа" планирует инициировать расторжение договора об аренде врагом земельного участка на Воздухофлотском проспекте, 27.