Стратегически 2023 год был успешным: нардеп назвал главные вызовы 2024 года

В стратегическом смысле 2023 был успешным для Сил обороны Украины. Но, конечно, есть проблемы, над которыми нужно работать.

Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады по нацбезопасности, полковник СБУ Роман Костенко, отметив, что сейчас ситуация на фронте контролируемая. Украинские военные ведут оборонные действия.

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2023 год был успешным

Как подчеркнул Костенко, Россия до сих пор имеет долгосрочные цели по захвату Донецкой и Луганской областей. Также они хотят захватить другие крупные города на востоке. Украинские военные находятся в обороне и наносят россиянам значительные потери.

Я считаю, что в стратегическом смысле Силы обороны успешно провели этот год и удержали наши территории. Сейчас наша основная задача – построение укреплений. Если быстро не выполним, то могут быть проблемы,

– сказал Костенко.

На некоторых участках, по разной информации, нужно усилить укрепления. К счастью, есть время, чтобы все исправить. Также есть надежда, что как Минобороны, так и Ставка Верховного Главнокомандующего оперативно будут реагировать на эти проблемы.

Ситуация на фронте: коротко