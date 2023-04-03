ВСУ уже подготовили котел для россиян: обзор фронта от Романа Свитана

Из Кинбурнской косы достаточно просто сделать хороший котел для россиян. Враг постоянно пытается зайти туда и разместить определенные комплексы – преимущественно артиллерию.

Об этом в ежедневном обзоре боевых действий на 24 Каналы рассказал полковник запаса ВСУ и военный эксперт Роман Свитан.

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Кинбурнская коса

После того, как россияне заходят на Кинбурнскую косу, украинская разведка на речных катерах отсекает и уничтожает все то, что они притащили.

Такие постоянные котлы с полным уничтожением техники и личного состава Силы Специальных Операций устраивают им (россиянам – 24 канал) по всему полуострову и на Кинбурнской косе,

– отметил Роман Свитан.

"Буквально еженедельно россияне постоянно попадают в такую ловушку. Каждую неделю в этой ловушке россиян уничтожают наши ССО", – сообщил военный эксперт.



Кинбурнская коса / Скриншот

Однако он добавил, что для нас все-таки остается опасность. Когда враг подтягивает туда артиллерию, она может доставать до правого берега Днепра.

Содержание Бахмута

Роман Свитан сообщил, что трасса, которая идет из Константиновки, – она является рубежом обороны, ведь россияне ее нигде не могут пересечь.



Где расположена трасса / Скриншот

По его словам, потом трасса доходит где-то до Бахмутки, где дальше идет наш рубеж обороны. А на севере сейчас держим по промзоне так называемого Артемовского завода по обработке цветных металлов.



Военный эксперт объяснил, пока россияне не пересекут эту трассу, нет смысла отводить войско. Если будут подходить или пересекать, тогда есть смысл отойти. Возможно, на 3 километра западнее под Хромово и так выровнять фронт. Пока никаких проблем для наших войск нет. Однако следует отметить, что ситуация тяжелая и никакого послабления нет.

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Ликвидация Татарского

Роман Свитан сразу отметил, что это точно не сделала Украина. Он объяснил, что за Татарским никто бы не бегал по России. Тем более, это человек не того уровня, на который нужно тратить определенные силы и средства, рисковать агентурой.

Начавшиеся такие действия означает, что те силы, которые все же разорвут Россию, начинают выходить наружу.

– отметил военный эксперт.

По его словам, россияне начинают думать, что люди, которые захотели жить в России, но не захотели туда ехать, принесли им беду. Они привлекли Россию к себе и этим принесли очень много проблем – лет еще на сто.

"Это хороший показатель того, что процессы уже начались, они выходят наружу и причем в столице. Петербург – это вторая столица. Еще и чуть ли не в центре города выполняются такие действия. Скорее всего, это показательные действия, ведь профессионалы делали бы это все иначе", – подытожил Свитан.

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