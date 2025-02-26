Никаких остановок боевых действий и миротворцев: Лавров сделал новые циничные заявления о войне
Сергей Лавров снова сделал циничные заявления относительно войны против Украины. Российский министр иностранных дел сказал, что остановки боевых действий по линии фронта не будет, также он выступил против европейских миротворцев в нашей стране.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Что нового сказал Лавров о войне в Украине
Сергей Лавров заявил, что были идеи остановить боевые действия за линией соприкосновения. Тут российский глава МИД внезапно вспомнил о наличии у его страны конституции, которая якобы была "основана на волеизъявлении людей" в отношении Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, что, конечно же, не является правдой.
Более того, прихвостень Путина сказал, что, мол, "то что останется от Украины", тоже должно быть "освобождено от расистских законов". В этом контексте Лавров имел в виду тот факт, чтобы люди, которым "удобнее даже разговаривать на русском", могли продолжать это делать на официальном уровне. Хотя, при чем тут расизм, остается открытым вопросом.
Отдельно глава МИД страны-агрессора заявил, что Россия "не рассматривает никаких вариантов" относительно введения на территорию Украины европейских миротворцев, тем самым в очередной раз подтвердив неизменные намерения России с начала полномасштабного вторжения.
Также Лавров придумал, что размещение миротворцев в Украине якобы должно происходить "с согласия обеих сторон".
К слову, глава МИД России говорил, что между США и Россией состоится новый раунд переговоров. Новая встреча представителей обеих стран состоится 27 февраля в Стамбуле.