Наступательные операции войдут в историю, – Наев о том, как новое оружие изменило тактику ВСУ

Командующий Объединенных Сил ВСУ Сергей Наев сказал, что поставки нового оружия безусловно изменили тактику наших военных против оккупантов. Такое изменение произошло почти на всех уровнях военной обороны.

Генерал также уверен, что контрнаступательные операции Сил обороны войдут в историю. Со всем этим, по словам Наева, также произошли и определенные изменения непосредственно в украинской армии.

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Наев рассказал об изменениях в тактике ВСУ после получения оружия

Командующий Объединенных сил отметил, что с получением нового оружия от партнеров у нашей армии изменился подход к планированию операций. В частности, их тщательно готовят с учетом достижения максимальной эффективности при наименьших потерях, в отличие от "мясных штурмов" россиян.

Контрнаступательные операции в Киевской, Харьковской и Николаевской областях, операция по освобождению Херсона надолго войдут в учебники военного мастерства ведущих армий мира,

– заверил Наев.

Генерал также отметил, что кардинальные изменения произошли и в организации противовоздушной обороны, где наши военные осваивают современные образцы вооружения и применяют мобильные огневые группы. По словам Наева, их эффективность была неоднократно доказана во время отражения воздушных нападений на гражданские объекты критической инфраструктуры.

"На тактическом уровне мы фактически дошли до сетево-центрической войны, когда каждый командир взвода идет в бой с планшетом", – объяснил командующий.

Изменения произошли непосредственно и в ВСУ

Наев также отметил, что с началом широкомасштабной войны Украина продолжила наращивать боевой состав Вооруженных Сил. Так, мобилизация в Украине позволила доукомплектовывать действующие и формировать новые боевые бригады, в частности, бригады территориальной обороны.

Отдельно хочу подчеркнуть, что в нашем войске появилась новая плеяда современных молодых командиров, способных нестандартно и креативно мыслить и сознательно принимать решения,

– пояснил генерал.

Командующий также отметил, что эти молодые командиры имеют безоговорочный авторитет среди подчиненных, и их решения выполняют без промедлений.

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