Как Новая Каховка может помочь в освобождении Крыма: сводка с фронта от Романа Свитана

Вечером 23 марта 2023 года появилась информация, где утверждалось, что российские войска якобы вышли из Новой Каховки. Однако потом в Генштабе ВСУ опровергли эту новость.

Соответствующую информацию в ежедневном обзоре боевых действий на 24 Канале прокомментировал полковник запаса ВСУ и военный эксперт Роман Свитан.

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Новая Каховка

Военный эксперт сообщил, что Новая Каховка – это хороший плацдарм для движения в Крым. Ведь там чуть больше 70 километров от нее до Армянска. Россияне это и сами отлично понимают.



Новая Каховка – Армянск / Скриншот

При наличии определенных сил и возможностей на правом берегу в районе Новой Каховки – нам хватит мощности, чтобы выполнить это движение,

– отметил Роман Свитан.

Он объяснил, что наш выход на Новую Каховку реален, ведь сама дамба практически доходит до левого берега Днепра. Там останется еще чуть больше 100 метров до гидроэлектростанции и технически можно выполнить выход на левый берег.

Ракетные обстрелы

"Оккупанты до сих пор временно находятся в Новой Каховке. Информация о якобы уходе противника из данного населенного пункта была обнародована в результате некорректного использования имеющихся данных. Однако, мы непременно освободим и Новую Каховку"

Роман Свитан сообщил, почему россияне применяют дроны ночью. Чтобы оперативная мобильная группа могла с пулемета или из систем ПЗРК сбить "Шахид", его нужно увидеть. Именно поэтому и стараются россияне по другим обходным путям выходить туда, где нет для них сложных участков.

Он вспомнил, что ночью на Кривой Рог шли "Шахиды" и также происходила атака 10 истребителями Су-35, которые скинули авиабомбы на Сумскую область. Однако близко к нашей границе они не подлетали, чтобы не попасть в режим системы ПВО, – отработали вдоль границы, пытаясь нанести боевое поражение.

"До этого были еще Х-59 по Одесской области, но мы их сбили. Так что можно сказать, что ночью была авиационная атака", – подытожил Свитан.

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Пригожин может вернуться в Африку

Полковник ВСУ отметил, что операция по окружению и взятию Бахмута провалилась и россияне это прекрасно понимают. Теперь надо на кого повесить эту неудачу, ведь за полгода под Бахмутом погибли десятки тысяч российских военнослужащих. А это большой негатив.

Один из вариантов снятия этого негатива – отправить кого-то подальше в отставку и навесить "всех собак". Это такое информационное закрытие,

– рассказал Свитан.

"Пригожин, скорее всего, согласится. Однако ему не нужно будет забирать ЧВК "Вагнер" – он его там бросит. Любая частная компания – это человек, который имеет чемодан денег, а дальше он уже набирает под это финансирование других рекрутов", – объяснил военный эксперт.

По его мнению, скорее всего, будет переброшен Пригожин. Он сядет в самолет, улетит в Уагадугу и наберет новых рекрутов. Тогда дальше заработает по Африке, где у него есть определенные договоры и обязательства. А ЧВК останутся под Бахмутом навсегда.

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